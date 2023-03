La Moncloa insta Podem a arreglar els problemes que ha provocat la llei del «només sí és sí»

Espanya "trenca el sostre de vidre"

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de, que preveu garantir un 40% com a mínim de dones en posicions de direcció, no només en l'àmbit públic, sinó també en els consells d'administració d'empreses privades. "Ens situa a l'avantguarda d'Europa en polítiques feministes", ha dit la portaveu del govern espanyol,. El debat, però, ha anat per una altra banda: aquesta tarda, el Congrés vota la presa en consideració de la, i això ha centrat bona part de les preguntes que han fet els periodistes a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Els socis del govern de coalició arriben allunyats al debat sobre com reformar la normativa i el PSOE podria superar aquesta votació amb el suport del PP i Vox.La portaveu del govern espanyol ha mirat de rebaixar la tensió entre socis i ha mostrat "respecte" per la posició política de tots els grups al Congrés. "Per la importància de la qüestió, cal fer pedagogia. S'ha de posar en valor aquesta llei, que va ser demanada per les dones i n'estem orgullosos", ha afirmat Rodríguez, que ha assegurat també que les dones estan més protegides gràcies a la llei del "només sí és sí". ", que no buscava ni el govern ni els grups que la van impulsar", ha detallat, i ha lamentat que la nova llei ha generat "alarma social" i ha provocat "dolor" a les víctimes. Davant d'això, la Moncloa sosté que cal "arreglar" la norma perquè no generi problemes.", ha afirmat, en un missatge dirigit de manera implícita a Podem. Per mantenir la llei i defensar-la, ha dit la portaveu, cal reformar-la. La proposta del PSOE planteja incrementar les penes si hi ha violència, mentre que Podem no s'oposa a augmentar les penes, però situa com a línia vermella que el consentiment continuï sent l'eix central de la llei. Segons dades del(CGPJ), des que va entrar en vigor la llei del "només sí és sí" s'han revisat més de 700 condemnes de violadors. La ministra d'Igualtat,, impulsora de la llei del "només sí és sí", no ha participat de la roda de premsa d'aquest dimarts.Queda qüestionada, la ministra Montero, que avui veurà com el PSOE li modifica una llei estrella del seu ministeri? La portaveu no ha volgut respondre i ha insistit queque no pas les discrepàncies tècniques o jurídiques sobre la llei del "només sí és sí". Malgrat les nombroses preguntes dels periodistes, Rodríguez ha evitat detallar si hi ha hagut discrepàncies a la reunió del consell de ministres. "El que és important és l'ambient social i l'acció del govern espanyol", ha afirmat. La portaveu també ha defugit les crítiques de Podem i de col·lectius feministes, que han criticat els termes de la reforma i que tiri endavant amb els vots de PP i Vox.La llei de paritat té força relació amb el Ministeri d'Igualtat, però Montero no ha comparegut. La vicepresidenta primera,, ha estat l'encarregada de detallar l'avantprojecte de llei, que persegueix que la societat estigui ben representada en tots els àmbits de poder. "És un pas endavant cap a la igualtat efectiva, que trenca el sostre de vidre i consolida Espanya com un dels països més avançat en la igualtat de gènere", ha dit Calviño. La vicepresidenta ha dit que la llei respon, també, un punt de vista de racionalitat econòmica, per aprofitar tot el talent possible, i ha reivindicat les polítiques "ambicioses" que ha impulsat el govern espanyol, com ara la reforma laboral, l'equiparació de permisos de paternitat i maternitat o la igualtat salarial. "Hem incrementat la taxa de participació de les dones en el mercat laboral", ha remarcat Calviño.L'avantprojecte aprovat aquest dimarts va més enllà de laen qüestió i estableix el 40% mínim de participació femenina en òrgans d'administració abans de l'1 de juny de 2024. La presència de dones en llocs de direcció de grans empreses que cotitzen a borsa se situa al 30%. La llei també afecta empreses no cotitzades, en aquest cas tindran temps fins al 2026. Les candidatures electorals hauran de tenir una representació paritària, que també haurà de complir el govern espanyol per llei. "Passem de les recomanacions i els principis a establir obligacions per consolidar una igualtat de gènere efectiva en els àmbits de decisió política i econòmica", ha reblat Calviño.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor