El Govern es conjura perquè la normalitat feminista sigui el «nou sentit comú»

Un podcast per trencar la institucionalitat

"Ets feminista", la campanya d'enguany per reivindicar una normalitat

Hola, saps una cosa?



💜✨#EtsFeminista✨💜



I si no ho sabies, no passa res, perquè en els feminismes tot és començar!#8M pic.twitter.com/HIdUAITZcj — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) March 1, 2023

Ser feminista és una "normalitat" que hauria d'esdevenir el nou "". És aquesta la reivindicació que ha fet el Govern aquest dilluns en el marc de la celebració de l'acte del Dia Internacional de les Dones , en el qual la consellera de Feminismes,, ha conjurat l'executiu, però també a tota la ciutadania, a prendre consciència de lesexistents i tenir la convicció que es poden canviar. En aquest sentit, ha assegurat que la transformació feminista no és una "utopia", sinó una realitat a la qual es podrà arribar si s'hi impliquen institucions i ciutadania.Quinesha mencionat Verge? La-les dones cobren un 20% anual menys que els homes- que porta a la feminització de la pobresa, l'amenaça constant contra els drets conquerits, o la doble discriminació que pateixen les migrades. És cosa de totes, ha reivindicat la primera consellera de Feminismes de la història de la Generalitat, que també ha cridat a no facilitar la, que ha d'estar unit davant d'unque condiciona la vida a "nivells màxims". "Els feminismes són per a tothom", ha afegit.També el president de la Generalitat,, ha fet seu el compromís per avançar en aquesta normalitat feminista, i ha reivindicat les mesures impulsades pel seu executiu com ara la garantia de la interrupció de l'embaràs, o polítiques per assolir l'. Així mateix, ha situat de vital importància que tothom surti al carrer aquest 8-M: "Els feminismes són la principalque pot fer canviar el món. Quan el feminisme qüestiona el patriarcat, també qüestiona el poder polític i econòmic".El cap de l'executiu també ha convidat a manifestar-se a aquelles persones que no ho han fet mai pel 8-M, perquè allò important és "començar" en algun moment de la vida. Ara bé, també ha definit com ha de ser, a parer seu, elen aquesta jornada: "No hem de ser els protagonistes del 8-M, hem de donar veu a totes les companyes", ha afegit. Així mateix, ha destacat que cal agafar un "major compromís" per atacar les "i el patriarcat".L'acte institucional -però desenfadat- ha estat dirigit en un format podcast per la comunicadora, que en la seva intervenció inicial ha criticat els llasts que carreguen en el dia a dia les dones, a qui es "nega", "esborra" o "confon". També ha tingut paraules dirigides per a dones emprenedores, i també per a víctimes d'assetjament per ocupar espais amb notorietat. Així, ha aplaudit la cooperativa de cultura negra, ha reivindicat les dones que s'han querellat contra el policia nacional infiltrat, ha criticat el ciberassetjament contra la periodista d'El Periódico, i ha valorat a l'activista en el feminisme antipunitivistaGumes, conductora del podcast Tardeo, ha estat l'encarregada també de donar veu a les convidades d'honor d'aquest acte. Ha introduït així la treballadora social, que ha demanat avançar en una "" per donar veu a totes aquelles dones que no estan representades en espais de debat. També ha pres la paraula la cupletista, que ha reivindicat el llegat de totes aquelles cupletistes que cantaven "sense pèls a la llengua" però amb "segones", per no ser tancades entre barrots durant la dictadura. Per últim, l'activista iranianaha demanat la complicitat de la "societat occidental" per donar veu a la lluita de les dones iranianes, que va ser molt mediàtica ara fa sis mesos, però que ara persisteix i corre el risc de quedar en l'oblit.Més enllà de l'acte institucional, la conselleria de Feminismes ha posat en marxa per aquest 8-M la campanya, per reivindicar aquesta normalitat de la qual ha parlat Verge en la seva intervenció. L'espot recull un seguit deper fer entendre a la gent que s'hi està d'acord, és perquè és feminista. "Que no et sembla normal cobrar menys o que els treballs més feminitzats estiguin més precaritzats? Feminista! Tampoc que les dones carreguem amb la major part del treball domèstic i de cures, que no ens quedi temps per a nosaltres mateixes? Feminista!", són algunes de les interpel·lacions que apareixen.Junt amb el llançament de l’espot, s’han editat diversos materials promocionals per a les xarxes socials i es promou l’ús de l'etiqueta. Amb la intenció de fer que tothom es reconegui com a feminista, també s’han instal·laten diverses estacions delson els usuaris poden fer-se fotografies amb el rètol “Ets Feminista”.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor