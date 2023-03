Per què es penalitzen les dones ambicioses a la feina?

Les dues cares de l'ambició

Només el 16,8% delsen empreses espanyoles estan ocupats per. El percentatge disminueix a la meitat en el cas de les directores generals: únicament un 8,8% de les posicions tenen una dona al capdavant, segons dades de l'. Tot i la tendència a l'alça que s'havia observat durant la pandèmia -del 16,4% del 2020 al 18,8% el 2021-, el retorn a la normalitat ha comportat el restabliment d'homes al capdavant de les organitzacions durant l'últim any. D'aquestes xifres se n'extreu una conclusió evident: encara hi ha unaEntre els obstacles que dificulten la igualtat efectiva en l'àmbit laboral es pot trobar el factor. Històricament, lesper la seva condició física -el fet de quedar embarassades, que implica una baixa més o menys llarga- i, a més, es considera que amb l'edat redueixen els seus objectius professionals. És a dir, que perden llocs de poder de les empreses perquè no els volen. Però, tal com demostra l'estudi Eliminant els mites de la 'bretxa d'ambició' de gènere , del Boston Consulting Group, aquesta afirmació no és certa.", asseguren els autors de l'estudi, elaborat a partir de 200.000 enquestes. De fet, el cert és que els nivells d'ambició de les dones varien amb el pas dels anys, però no ho fan per l'estatus familiar sinó per les condicions de l'empresa on estan treballant. Així, el text detalla que no és que les dones siguin menys ambicioses que els homes, sinó que quan mostren el desig de créixer, són, fet que els complica encara més escalar fins a les posicions de lideratge.En aquest sentit, l'experta en sociologia del treball i professora de la UOC, consultada per, creu indispensable que les empreses creïn i promocionin unaque sigui "realment integradora i inclusiva" en tots els nivells. És a dir, les companyies han d'abolir els privilegis que actualment tenen uns pocs i que "perpetuen" els rols masculins. Uns deures que, alhora, fa extensius a la societat en general: "És clau treballar peren tots els àmbits". I trencar elés l'objectiu de la nova llei de paritat anunciada pel govern espanyol: mínim un 40% de dones al consell de ministres i als consells d'administració i llistes cremallera en la llei electoral.Tot i que la teoria tombi els criteris de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'adjectiuno significa exactament el mateix que ambiciós. Posant el qualificatiu darrere el nom d'un home o d'una dona es pot observar com tenir un "desig gran d'aconseguir honors, dignitats, fama, poder o qualsevol cosa que afalaga l'amor propi" -segons la definició que en fa l'IEC- s'interpreta de manera diferent. En síntesi, la societat no tradueix amb el mateix significat si l'ambició respon a les aspiracions polítiques de Xavier Trias o Pablo Iglesias o a les d'Àngels Chacón o Yolanda Díaz., tal com passa quan aquesta és masculina? Segons Santamaría, la resposta és no. I és quetradicionalment s'ha vist com un valor associat al gènere. "En ells, ser ambiciosos és positiu, perquè és un tret que, amb la competitivitat, defineix un tipus generalitzat de lideratge molt estès", detalla l'experta en sociologia del treball. En el cas de les, s'espera que elles representin altres valors, però no l'ambició, "que es, com si fos una cosa que no els correspon". En la mateixa línia es pronuncia, professora de psicologia a la UOC i directora del programa Cultura Emocional Pública, que assegura que l'interès de les dones a créixer i escalar posicions "genera perill, desconeixement, inseguretat i desconfiança" al poder.Aquesta, de fet, comença molt abans d'arribar a un lloc rellevant dins d'una empresa. Segons dades recollides als estudis de gènere d'institucions com Harvard s'observa que, abans de ser escollides, durant elsles dones ja són penalitzades si es mostren fermes a l'hora de negociar les seves condicions o tenen pretensions laborals molt altes. I un cop dins l'empresa, eldisminueix perquè, entre altres coses, les dones directivespels seus treballadors perquè les veuen menys agradables que als líders homes, com demostra l'estudi Women in the Workplace "Les dones volent ocupar espais que fins ara han ocupat només homes, el control i l'status quo de qui fins ara ha estat privilegiat", assegura Cabero. I és que encara avui es poden observardavant l'amenaça de perdre el seu "territori" de poder. Així, tot i els avenços socials fets fins ara, encara no hi ha una convicció social ferma. "Les, quan estan plenes de pors, inseguretats, desconfiances i percepció de perill, són", sentencia Cabero.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor