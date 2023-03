La piscina Sant Jordi de Barcelona reobrirà vuit mesos després de l'esfondrament

La piscinadereobrirà després de vuit mesos de mantenir-se tancada per l' esfondrament de part del sostre . Segons ha avançat Betevé, ja han començat les obres dede la superfície, que tindrà una funció provisional amb la previsió de fer una granen els pròxims dos o tres anys. La piscina podria tornar a estar operativa al juny.A principis d'octubre de l'any passat, el sostre es va, caient uns 15 metres de les plaques del fals sostre instal·lat a l'equipament esportiu. Tota la superfície del sostre estava coberta amb unesperquè s'havien de fer unes obres de remodelació que ja estaven aprovades, asseguraven des de la direcció de la piscina i la, però l'accident ho va aturar tot, provocant elEl cost de les obres serà d'uns 600.000 euros i construiran en substituir la coberta malmesa per una de. A més, també es remodelarà lai laper reduir la massa d'aire que s'ha d'escalfar. Tal com explica Betevé, des de l'Ajuntament apunten que les obres s'han allargat perquè el sostre esfondrat estava subjecte a 6.000 cables amb la coberta i era complicat de retirar.La piscina Sant Jordi, al barri de l'de la capital catalana, és de titularitat municipal i es va construir el 1966 amb 50 metres de llargada, la distància olímpica, la primera que hi havia en territori espanyol. Actualment, té uns 3.500 abonats, dels quals aproximadament 1.500 són usuaris de la piscina.

