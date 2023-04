Tot el que volies saber de Basha Changue i ningú t'havia explicat

1. Del Prat a Moià, passant per Nou Barris

Laté el repte de tornar a l'Ajuntament de Barcelona després de quedar-ne fora en les últimes eleccions. Els anticapitalistes han apostat perper recuperar la presència al consistori, i de moment les enquestes els donen opcions. Nascuda al Prat del Llibregat l'any 1984, Changue ha viscut a Moià, on ha fet de regidora, i actualment és diputada al Parlament des del maig de l'any 2022. La candidata vol trencar amb el "continuisme" que ha guiat l'actuació del govern municipal -format per Barcelona en Comú i el PSC- i afrontar alguns dels principals problemes de la ciutat, com l'expulsió de veïns o el model enfocat al turisme, que s'han accentuat en els darrers anys.Aquestes sónque no t'havien explicat sobre la candidata de la CUP a Barcelona:Nascuda al Prat de Llobregat, passava els estius i els caps de setmana al, al districte de Nou Barris, on va anar a viure quan tenia 17 anys. Durant deu anys va viure també a Sant Andreu i a la Sagrera, on va conèixer la seva exparella i pare dels seus fills. Quan va néixer la seva filla gran, Chague vivia a. L'augment de preu del lloguer i la maternitat la van portar a viure a, més a prop de la família i amb un lloguer més assequible, dos requisits importants per al tipus de criança escollida, amb dedicació exclusiva a la criatura durant dos anys. Des de l'estiu de 2021 que viu a Barcelona, tot i que no n'ha marxat mai del tot perquè ha continuat amb una militància activa, especialment en l'activisme negre.Changue, que pertany a la, milita activament en l'i l'barceloní. Els seus pares ja estaven molt implicats en entitats culturals com Riebapua i E'waiso Ipolal i ella milita actualment a moviment antiracista, concretament a AfrofemKoop, una organització afrofeminista creada el 2020. També coordina CNAACAT, la Comunitat Negrafricana i Afrodescendent a Catalunya, que també va néixer el 2020 arran de l'assassinat de George Floyd i actualment fa acompanyament urgències i processos quotidians per a la comunitat negra. Entre d'altres, també organitzen una concentració anual a l'estàtua de Prim el 12 d'octubre per denunciar elde Catalunya. Abans, havia coordinat l'espai Afrofeminas.Abans de fer el salt a la política, Changue va fer moltes feines en diversos àmbits. Va estudiar un cicle formatiu de grau superior dei és molt probable que optés per aquesta via després d'haver fet de, d'on en guarda un gran record. De fet, va començar a treballar als 16 anys i no ha parat mai: ha passat per l'hostaleria, ha fet de teleoperadora i ha coordinat diversos projectes a botigues de mobles i decoració.Quan vivia a Santa Coloma de Gramenet va obrir unaque es deia "La Moreneta" i, segons diuen, les croquetes eren delicioses. Tant la socialista, l'actual alcaldessa, com l'alcaldable de la CUPen tenien de preferides. Abans de fer el salt a la política institucional com a regidora a Moià va ser autònoma durant quatre anys i abans d'entrar al Parlament era la coordinadora de la cooperativa, on té previst tornar quan s'acabi l'etapa parlamentària.Changue va entrar al Parlament el març de 2021, després de les eleccions del 14 de febrer. Abans, va estar dos anys com a regidora a l'Ajuntament de Moià, des de 2019. No és nova, en política, i té molts debats i intervencions a les espatlles. De tota manera,o d'una intervenció parlamentària, perquè la responsabilitat de donar veu als votants, pesa. La seva recepta passa perles notes abans de sortir a parlar. Això es pot fer amb música de fons per calmar els nervis. La música, de fet, sempre l'acompanya, també en moments de calma.Quan no està treballant, Changue és aficionada a tot allò que té a veure amb les, com ara teixir, fer ganxet, macramé o cosir. I li agrada especialment fer-ho en companyia, per poder connectar amb les altres persones. De fet, abans de ser regidora a l'Ajuntament de Moià va treballar en un taller de costura, on dissenyava i cosia roba, complements infantils i d'higiene íntima, roba escolars, i també feia classes de costura per a infants i adults per potenciar l'autogestió i el reciclatge tèxtil.El seu lloc preferit de Barcelona és, concretament eli el. Allà mira de desconnectar del dia a dia mentre mira com carreguen i descarreguen els contenidors dels vaixells, si cal durant hores i en silenci. De fet, és també en aquests moments quan reflexiona sobre el model de ciutat i la necessitat, com defensa la CUP, de reduir el volum de turisme, de fer polítiques a favor dels veïns o d'un model econòmic que aposti pel comerç de proximitat.Un dels seus menjars preferits és l'amb plàtan -un plat- i també els. Ara bé, en el seu entorn més proper és conegut. Fa 20 anys que el cuina durant les festes nadalenques. Un altre dels seus forts són els dolços i, especialment, el pa de pessic amb clares muntades.Un dels seus llibres preferits, que ha rellegit diverses vegades, és(1934-1992), pensadora i poeta nord-americana, afrofeminista, lesbiana i activista pels drets civils. El llibre, un recull d'assajos i discursos, analitza com el racisme ho impregna tot, i reflexiona també sobre el feminisme negre i el feminisme blanc. Changue rellegeix habitualment l'obra de Lorde i de fet, juntament amb altres companyes i, treballa en una edició en català de l'obra, que hauria de veure la llum aviat.Fa unes setmanes, Changue va estar al centre d'una de les polèmiques cícliques de Twitter. En aquest cas, per un article publicat a Crític sobre el passat esclavista i colonial des d'una perspectiva afrocatalana, arran del documental Negrers, emès al Sense ficció de TV3. Entre d'altres coses, Changue defensava retirar els gegants que banalitzaven el colonialisme, cosa que va generar una onada de crítiques a Twitter. Changue té presència en aquesta xarxa i hi participa habitualment, però el cert és que cada cop li interessa menys. En aquest sentit,, més amables i on es relaciona amb família i amics. És usuària de, però més per veure el contingut que hi fan els altres que no pas per crear-lo. Té completament descartat fer experiments en aquesta xarxa durant la campanya.Ada Colau, Ernest Maragall, Jaume Collboni o fins i tot amb Xavier Trias. Basha Changue se n'aniria a fer un cafè amb qualsevol candidat. Intenta fer política institucional sense perdre la humanitat, un valor que sovint no es troba a les institucions. De tota manera, això no evita que defensi amb fermesa les seves conviccions i posicionaments, tant en reunions privades com al faristol.

