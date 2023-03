L'Hospital Clínic rep un ciberatac que afecta els serveis d'urgències, de laboratori i farmàcia

que afecta de manera contundent els serveis d'urgències, laboratori i farmàcia. Segons ha informat el Departament de Presidència a través d'un comunicat, l'atac és de tipus ransomware, una mena d'infecció a través de virus que bloqueja dades, les segresta i fins i tot les roba. Ara per ara,, iniciat a les onze del matí d'aquest diumenge.Els serveisque ja estaven ingressats, que no han estat traslladats a altres centres, però el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) sí que deriva nous pacients a altres hospitals de la ciutat, així com els codis per ictus o infart.El centre sí que accepta pacients que arriben pel seu propi peu a les seves urgències. Eli cap a dos quarts de dotze s'ha iniciat el desplegament del pla d'actuació per dona resposta a l'incident. Segons ha informat el Govern en un comunicat, el centre s'ha coordinat amb el Departament de Salut i amb els altres hospitals de la ciutat perquè atenguin urgències, transport sanitari i els codis ictus i infart.Fonts del Clínic han remarcat que, que continuen sent atesos al mateix centre. En canvi, sí que es deriven nous pacients a altres centres. Tot i això, el ClínicTampoc s'ha traslladat cap dels pacients que estan ingressats a planta.

