Revelen la data en què Barcelona podria estar en emergència per falta d'aigua

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (),, ha alertat que la regió de Barcelona "podria entrar en una situació d'emergència en quatre o cinc mesos" pel descens del nivell dels embassaments al Ter (Girona) i al Llobregat (Barcelona), que estan al 28% de la seva capacitat. Ho ha explicat en una entrevista a La Vanguardia publicada aquest diumenge, després que aquesta setmana hagin entrat en vigor les mesures per a fer front a la sequera excepcional a Catalunya , amb reduccions en l'ús de l'aigua a 224 municipis de 15 comarques amb més de sis milions d'habitants i sancions que poden arribar fins als 150.000 euros.Reyes ha dit que, en cas d'arribar a la fase d'emergència -quan els embassaments caiguin fins al 16%-,, perquè "en el reg agrícola aconseguirien el 80%, i en la ramaderia el 50%, mentre que les activitats recreatives com els camps de golf quedarien completament prohibides".Davant aquest escenari, l'ACA ha planificat tres estadis quant a la retallada d'aigua als municipis: en una primera fase,; en la segona, a 180 litres, i en l'última, a 160 litres. El màxim responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua ha afegit que a la regió metropolitana està per veure quan començarien les retallades, perquè si baixa el consum i es fa un ús responsable "potser no cal fer retallades i potser no cal baixar la pressió de l'aigua, o potser la reducció de pressió de l'aigua només afectaria els edificis més alts", encara que ha recalcat que

