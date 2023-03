Jimmy Jump torna a Catalunya: «Han prescrit les multes»

, el famós espontani que es va donar a conèixer pels seus salts a l'edició del 2010 d'o a la final dela Sud-àfrica, ha tornat a Catalunya després de 10 anys d'exili: "Han prescrit les multes", ha explicat en una entrevista al Col·lapse de TV3. El particular agent immobiliari de Sabadell ha entrat al late night de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una música que feia honor al seu nom de fons, i amb fins a, personalitzades amb les dates de salts icònics."En el seu moment, aquelles coses m'omplien. Em produïen felicitat". En Jimmy va decidir marxar a, on ha viscut tot aquest temps, perquè va saltar "a tot arreu on podia saltar". Ha explicat al presentador Ricard Ustrell que "és una feina complicada", sobretot pel que fa a les conseqüències econòmiques., ha detallat sobre el motiu que l'empenyia a fer-ho. Ara que ja el coneixen, ha admès que ho vol fer "d'una altra manera", és a dir, legalment."Soc català, soc un trempat, soc del Barça. Veia els esports i deia: Ostres, Jaume, fes una intervenció aquí" i marxava cap al lloc que fos. L'agent immobiliari ha apuntat que molta gent pensava que la seva intenció era destrossar "el xou", però ell ha assegurat que. Per a en Jimmy, "saltar era com marcar un gol".Entre els aplaudiments i les rialles del públic, ha recordat quan va saltar en un clàssic i li va llençar la bandera blaugrana a: "S'ho va merèixer". El que buscava amb els salts era "tenir un minut de glòria, o dos, el que dura un salt", ha reconegut, per tot just després precisar que "ara és molt més difícil" tenir-lo perquè la realització talla les aparicions dels espontanis per no donar-los publicitat. El que tampoc és com abans és la facilitat per colar-se: "Amb tot el que ha passat al món, és molt complicat. A més a més,", ha reflexionat.Finalment, a casa seva, ha assenyalat,amb els objectes i peces de roba que duia quan assaltava un esdeveniment. "Produeix molta adrenalina", ha expressat. Aquesta nit de dissabte, en Jimmy portava una camisa negra personalitzada, amb el seu nom i la bandera de Catalunya.

