Mor Marina Gassol, regidora d'ERC a Barcelona

, regidora d'ERC a Barcelona, ha mort aquest dissabte a causa d'un càncer. Nascuda a la capital catalana l'any 1972, aquest agost hauria complert 51 anys. Va entrar al consistori en substitució deel setembre del 2020, quan feia poc més d'un any que s'havia posat en marxa la legislatura al consistori.Gassol, que presidia el partit a Ciutat Vella, va ocupar el número onze a la llista liderada perl'any 2019. Va quedar-se a les portes d'entrar de manera directa a l'Ajuntament, però ERC es va quedar amb deu regidors. Segons va explicar a Nació el 2019 en el marc de la campanya municipal, es va afiliar al partit el 2015 per dues raons: perquè va considerar que podia ser una plataforma per definia implicada en les lluites del barri -feia més de vint anys que vivia al Barri Gòtic- i perquè es defineix com a independentista. "Barcelona no funciona i no pot seguir sent la ciutat on tot està permès", deia en els mítings.La regidora d'ERC a Barcelonava estudiar en unai els seus dos fills van ara a l'escola, centre públic ubicat al cor de Barcelona. Va començar implicant-se en moviments reivindicatius i associatius del barri i també va ser presidenta de l'associació de pares i mares de l'escola dels seus fills. "És una lluitadora de pedra picada", assenyalava en l'anterior campanya Jordi Coronas, company en el grup republicà al consistori. Gassol també havia treballat com a administrativa a la conselleria d'Acció Exterior.

