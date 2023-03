«Vergonya aliena»: Borràs ataca Aragonès en plena incògnita sobre la presidència del Parlament

El final de la "suposada" negociació

Laura Borràs, abans del consell nacional de Junts. Foto: Junts

"Els nostres candidats no estan en venda"

Poc després que es tanqués el judici al(TSJC) pel cas de la(ILC) - ja vist per a sentència -,va tancar el parèntesi en l'activitat pública que havia obert per fer front a la vista oral. La primera intervenció potent després de resoldre el pas pel banc dels acusats l'ha feta aquest dissabte a, onha reunit el consell nacional. La líder de la formació, que també és la presidenta suspesa del Parlament, s'ha volgut referir al fet que el president de la Generalitat, donés ahir per trencat el pacte que va dur Borràs a liderar la cambra . "Vergonya aliena", ha sentit la dirigent independentista, que també ha aprofitat per carregar contra ERC peramb el "tripartit autonomista" format per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. Quan hi hagi sentència, en tot cas, es tornaran a moure els engranatges sobre el futur de Borràs, sobretot si hi haLa causa de la ILC ha estat "mutant" amb l'objectiu de "vincular" el seu nom amb la "corrupció". "Si d'alguna cosa ha servit el judici ha estat per demostrar amb raons, fets i proves la seva innocència. I això és brutal: contravé la lògica de qualsevol país democràtic, on cal provar la culpabilitat. Malgrat que ha estat tan dur, ha valgut la pena", ha apuntat Borràs, que ha posat de manifest la "duresa" i els impactes "personal i polític", també sobre la seva família. "Gràcies als qui vau venir el primer dia i l'últim", ha ressaltat la presidenta de Junts, que ha agraït la presència dei membres del grup parlamentari de la formació.Segons Borràs, la vista oral ha confirmat "de manera directa" el que Turull va definir en el seu moment: "Vivim en un estat que tira pel dret". "Si hi hagués justícia,", ha apuntat la presidenta de Junts, que ha insistit que el TSJC no té la potestat de decidir "com són les coses". En aquest punt ha volgut subratllar la "connivència" entre el poder polític i el judicial, com veu "demostrat" arran de les noves revelacions sobre l'Operació Catalunya. "És unai, com a extensió, contra la democràcia", ha dit.Quan s'han complert dos anys de les últimes eleccions al-ella va ser cap de cartell acompanyada dei va quedar per darrere del PSC i d'ERC, respectivament-, Borràs ha apuntat que en aquell moment era "clar" que calia arribar a un acord amb els republicans per facilitar un executiu independentista. "Vam arribar a un pacte per combinar la nostra via, la confrontació, amb la d'ERC, la de la", ha apuntat la presidenta de Junts, que ha recordat que es van donar dos anys de marge per anar cap a la primera via. S'ha constatat, segons ella, que es pot donar per acabada la "suposada" taula de diàleg en la qual, ha denunciat, no s'ha arribat a tractar mai l'autodeterminació ni l'amnistia.La mesa, ha dit, només ha servit perquè ERC reconegui lacom a límit i perquè la reforma del codi penal hagi quedat curta. "Ha passat el que havíem vaticinat", ha tret pit Borràs, que ha indicat que el procés no s'ha acabat, sinó que s'ha acabat la via del "fals diàleg". "Ara hauríem hagut d'entrar en la via de la confrontació, però ERC ha fet un gir autonomista de rendició", ha ressaltat la dirigent independentista en base a la negociació dels. "Fa vergonya aliena sentir el president dient que el pacte de legislatura estigui superat, perquè també ho estaria la seva presidència. Ells van trencar l'acord abans", ha ressaltat.La intervenció de Turull ha estat centrada en la proximitat de les eleccions municipals del 28 de maig. "Continuarem treballant per ser presents en qualsevol racó de Catalunya, i per sumar amb les formacions locals", ha assenyalat el secretari general en relació a les aliances que s'estan creant de cara als comicis de la primavera. "Les eleccions. Nosaltres oferim un projecte, uns ideals, unes conviccions, una credibilitat de la feina ben feta. Ens mou la força de les nostres conviccions, i això fa que res ni ningú et doblegui", ha insistit.Als candidats de Junts, ha remarcat, els han ofert coses "al límit del que és èticament o legalment possiible", i sempre han respost de manera negativa. "Els nostres candidats no estan en venda", ha assenyalat Turull, que no ha volgut referir-se explícitament a cap partit en concret. "Suposo que se les prometien més felices i cada vegada més intenten dividir-nos des de fora. Nosaltres estem compactats i ferms. Molts, i la gent de Junts parlarà de la gent, del progrés, del benestar i de la llibertat de Catalunya", ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor