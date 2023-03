Intensifiquen les restriccions d'aigua als parcs metropolitans per la sequera

Aprovació del pla estratègic del cicle de l'aigua

L'haper l' estat d'excepecionalitat de sequera . Segons informa l'AMB, ja s'hi estan aplicant algunes accions per minimitzar el consum d'aigua, com ara l'D'altra banda, també s'ha aturat el reg per aspersió i s'ha reduit el temps i les dosis de reg per degoteig d, regant-los només per garantir-ne una. A més, també s'estan mobilitzant camions cisterna per regar arbres i plantes ambTambé s'està fent una inspecció de les xarxes de sanejament sense les habituals tasques de neteja total de la xarxa i s'elimina la neteja de paviments i mobiliari urbà, que es faran només en cas que existeixi un risc per a la salut.A banda dels parcs, les restriccions també afecten les, ja que també aquí hi ha una rectificació dels protocols de neteja d'equipaments, instal·lacions i mobiliari a una reducció al mínim dels consums imprescindibles per al funcionament òptim. A més, es farà una renovació de claus de pas de tots els elements de dutxes i rentapeus i un control "exhaustiu" dels comptadors per tal d'eliminar al màxim les pèrdues d’aigua a les conduccions.Des de la fase anterior de l'activació del decret de sequera, és a dir,. Per tant, en aquest cas la situació no canvia i continuen sense estar disponibles per al seu ús.Coincidint amb l'agreujament dels efectes de la sequera, l'AMB va aprovar el 28 de febrer el(PECIA), que pretén garantir l'aigua en tot el territori metropolità a 30 anys vista.Amb un conjunt d’actuacions que suposaran un cost d’entre 2.100 i 2.400 milions d'euros, el pla calcula que es reduirà el dèficit hídric de la metròpolis de Barcelona en l’horitzó de l’any 2050, que s'ha xifrat en 130 hm3/any. Bona part d'aquesta diferència es cobrirà amb l' impuls de l'aigua regenerada

