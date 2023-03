Eleccions municipals 2023 a Barcelona: candidats, calendari i llistes

Candidatures a les eleccions municipals a Barcelona

ERC: Ernest Maragall

Barcelona en Comú: Ada Colau

PSC: Jaume Collboni

Junts: Xavier Trias

Ciutadans: Anna Grau

PP: Daniel Sirera

CUP: Basha Changue

Quan comença la campanya i quan es vota?

Fins quan puc votar per correu?

Qui pot votar a les eleccions municipals a Barcelona?

Resultats de les últimes eleccions municipals a Barcelona (2019)

Barcelona 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 1.142.430 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 756.007 66,17% Abstencions: 386.437 33,83% Vots nuls: 2.012 0,27% Vots en blanc: 2.625 0,35% Partit Vots % Regidors

és el principal centre d'interès de les eleccions municipals del 28-M . La capital catalana concentrarà bona part de les mirades la, i servirà com a termòmetre per contrastar si les expectatives dels partits han tingut aterratge a l'hora de sumar regidors. Això és tot el que has de conèixer per estar informat sobre com seran les eleccions a Barcelona.Amb les properes eleccions municipals a Barcelona, és important conèixer les diferents candidatures que es presentaran . Aquí trobaràs informació actualitzada dels candidats a l'alcaldia de Barcelona que ja s'han fet públics. Coneix els aspirants a liderar la ciutat i descobreix qui són els possibles alcaldes de Barcelona.Maragall repeteix com a candidat després de guanyar els comicis de fa quatre anys . Tot i això, no va poder aconseguir l'alcaldia, perquè un pacte entre els comuns i el-sumat als vot de- li ho van impedir. El cap de cartell dels republicans disposa d'una dilatadíssima experiència a l'Ajuntament -al costat del seu germà Pasqual-, al Govern -ha estat conseller amb els socialistes i amb ERC- i també al Parlament. Pot ser la seva última oportunitat. Les enquestes, almenys per ara, el situen com a quarta força al consistori barceloní L'alcaldessa aspira a la reelecció, que suposaria l'obtenció d'un tercer -i previsiblement últim- mandat al capdavant de l'Ajuntament. Acumula el desgast de les dues etapes consecutives a consistori, però conserva uni les enquestes la situen en el podi de competidors al costat del PSC i de Junts. El seu principal argument per continuar és que encara queden per completar part dels projectes que va encetar el 2015.El candidat del PSC, que fins abans d'arrencar la precampanya formava part del govern municipal , aspira a desbancar l'alcaldessa amb qui ha col·laborat durant bona part dels últims vuit anys. Amb un programa business friendly i el suport de, Collboni vol ser el cap de llista socialista que retorni l'Ajuntament al seu partit, on va governar ininterrompudament des del retorn a la democràcia fins al 2011.Qui va trencar la ratxa del PSC va ser, precisament, Xavier Trias. L'exalcalde, que va perdre davant Colau el 2015, torna com a candidat de Junts després de l'adeu inesperat d'Elsa Artadi . Ho fa amb un discurs pensat per polaritzar amb l'alcaldessa i acompanyat de pesos pesants de l'espai, allunyats tots ells de la retòrica de la confrontació. Ja ha dit que no tindrà inconvenient en pactar amb el PSC o amb ERC, i també ha deixat clar que si no és alcalde plegarà. És la seva última oportunitat per convertir-se per alcalde en un segon mandat.La diputada de Ciutadans s'ha acabat convertint en la candidata de Ciutadans després d'una legislatura especialment convulsa a les files de la formació taronja, que camina cap a la desaparició. Amb un estil polèmic, Grau té l'objectiu de mantenir la representació al consistori. Fa quatre anys va serqui va liderar una plataforma apadrinada per Ciutadans que va acabar fragmentada i que, en l'origen del mandat, va servir per mantenir Colau a l'alcaldia per impedir que hi arribés Maragall. Valls va plegar enmig de la irrelevància a l'Ajuntament.El PP, com Ciutadans, arriba a les eleccions sense tenir garantida la representació obtinguda per l'inclassificable. L'encarregat d'afrontar el repte és Daniel Sirera, un històric del PP català a qui han rescatat de València , on exercia com a cap de gabinet de, president dels populars a la regió. Sirera va ser diputat al Parlament i va estar alEls anticapitalistes es van quedar fora de l'Ajuntament el 2019, i ara volen tornar-hi sota el lideratge de Basha Changue , diputada al Parlament. La CUP va tenir representació entre el 2015 i el 2019, en els anys àlgids del procés, i aspira a tornar a irrompre al consistori.La campanya arrenca a les dotze de la nit deli s'allarga fins el dia 26. El dia 27 és la jornada de reflexió i el dia 28 de maig es produeixen les votacions.Les eleccions, tècnicament, es convoquen el 4 d'abril, que és quan apareixerà el decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A partir d'aquest moment es pot sol·licitar el vot per correu, que es pot demanar fins el, és a dir, fins poc abans que comenci la campanya. La data límit per reclamar el vot a distància és el 18 de maig, deu dies abans que es produeixin les votacions. Qui opti per aquest tràmit rebrà les paperetes, com a molt tard, el 21 de maig. En quin moment s'ha de portar el vot a correus? El dia 24 de maig, quatre dies abans dels comicis, és elEls residents a Barcelona de més de 18 anys amb nacionalitat espanyola, d'entrada. A diferència d'altres conteses electorals, en les municipals hi ha més marge per a tothom que no estigui englobat per aquesta categoria. En el cas dels ciutadans de la(UE), el requisit és estar empadronat a la ciutat i demanar votar, tot i que el tràmit va caducar el 30 de gener. En el cas dels ciutadans, l'Estat disposa de 13 tractats de col·laboració ambper tal de poder participar a les eleccions locals: Regne Unit, Irlanda del Nord, Xile, Bolívia, Colòmbia, Cap Verd, Trinitat i Tobago, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Nova Zelanda, Paraigua, Islàndia i Noruega. Cal tenir permís de residència a Espanya i haver-hi viscut cinc anys. El tràmit per participar als comicis en aquest precepte, però, es va tancar el 15 de gener.Aquests van ser els resultats a les darreres eleccions municipals a Barcelona que es van celebrar el 26 de maig de 2019:

