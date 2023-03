Una fuita a ​Badalona malbarata 180.000 litres d'aigua al dia des de fa 15 anys

💦 Instem a Aigües Ter-Llobregat a solucionar de manera urgent la fuita d’aigua a Canyet. És una contradicció amb tota regla que, d'una banda, l'ACA estigui demanant reduir el consum d'aigua quan aquí a #Badalona s'estan perdent 180.000 litres d’aigua des de fa 18 anys. pic.twitter.com/gFcWd5KG5p — Rubén Guijarro/❤️ (@guijarroruben) March 2, 2023

Malbaratament d'aigua en plena excepcionalitat per sequera . L'Ajuntament deha denunciat que unaen una canonada provoca que cada dia es malbaratin milers de litres d'aigua des de fa més de 15 anys. La denúncia l'ha fet l'alcalde del municipi,, que ha explicat que lamalmesa està ubicada al barri de, que la fuita es va detectar el 2005 i que des d'aleshores unsbaixen per la riera de Canyet, a un ritme de dos litres per segon.Guijarro ha instat l'empresa concessionària del servei,, a solucionar "de manera urgent" la. El batlle entén la "dificultat tècnica" i "l'envergadura econòmica" del problema, però veu "" ajornar "tres anys" la solució en el context de sequera actual.L'alcalde socialista ha assenyalat que hi ha "una greu" quan es demana a la"de manera raonable" que es redueixi el consum d'aigua i en paral·lel s'estiguin perdent "milers de litres cada dia". L'alcalde també ha reclamat que, mentre no hi hagi una solució definitiva,busquin "la millor manera" de fer un "reaprofitament responsable" de l'aigua.El ple del consistori badaloní celebrat el desembre passat va aprovar una declaració institucional que instava l'i a Aigües Ter-Llobregat a solucionar la pèrdua d'aigua i a mobilitzar tots els recursos econòmics i tècnics per captar l'aigua que es perd mentre durin les obres de desdoblament de la canonada de

