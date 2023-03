El PSC tomba la renda bàsica a les portes de l'aprovació definitiva dels pressupostos

L'assignació per al pla pilot de la renda bàsica universal, prevista a hores d'ara en la llei de mesures fiscals -coneguda com llei d'acompanyament als pressupostos- penja d'un fil. La votació definitiva dels pressupostos serà el divendres 10 de març, però avui ja s'ha celebrat una prèvia a la comissió d'Economia que indica com podria desenvolupar-se la sessió. PSC, Junts, Cs, Vox i PP han tombat l'assignació per la renda bàsica, que estava prevista a l'article 58 de la llei d'acompanyament. L'última paraula la tindrà el ple de la cambra, tot i que els socialistes, malgrat haver arribat a un acord pressupostari amb el Govern de Pere Aragonès, han repetit per activa i passiva que no estan d'acord amb aquesta assignació: "No és moment de fer proves pilot", va dir dijous mateix la portaveu, Alícia Romero.



Durant el debat en la comissió d'Economia, la decisió de Junts i el PSC ha estat àmpliament criticada pels republicans. La diputada d'ERC Raquel Sans ha assenyalat la "sociovergència real" fent referència a les votacions en què PSC i Junts han coincidit en el vot. I ha recordat al PSC que en la pàgina 25 de l'acord de pressupostos s'estableix que no s'incorporaran noves qüestions en les votacions al Parlament. Tot i això, els socialistes asseguren que l'acord és únicament en la llei de pressupostos, i no en la d'acompanyament que va elaborar ERC sense "consensuar-ho" prèviament amb ells. Amb aquest desacord a les portes de l'aprovació pressupostos, es preveuen noves reunions la setmana vinent entre el PSC i el Govern per mirar d'arribar a un acord en les esmenes vives que els socialistes mantenen en la llei d'acompanyament, un total d'onze.

Aquest matí en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE , el president de la Generalitat,, ha confiat que el PSC "complirà amb els compromisos" adquirits en el projecte de pressupostos de la Generalitat. "Jo compleixo els acords. Fins que no hi hagi un incompliment per l'altra part, que espero que no hi sigui, no avancem esdeveniments", ha remarcat Aragonès abans d'iniciar-se la comissió d'Economia. "Estic segur que els qui han signat faran el mateix [complir els acords]", ha apuntat el president, que també ha considerat que Junts s'està dedicant a "erosionar" el Govern amb les esmenes sobre els macroprojectes . Sobre aquestes propostes dels juntaires, el PSC ha decidit, finalment, no donar-hi suport per respectar, d'aquesta manera, el pacte amb l'executiu. "Tenim un acord amb Aragonès i som gent de paraula", ha sentenciat aquest divendres Romero.En canvi, Junts sí que s'ha sumat a les propostes del PSC. El vot dels exsocis de Govern ha estat imprescindible per a suprimir la renda bàsica universal. En la seva intervenció, el diputatha argumentat que la renda bàsica és un "engany" a la ciutadania. "Fins que no tinguem un estat independent no la podrem posar en marxa per manca de recursos", ha argumentat.L'article que s'ha eliminat a hores d'ara, el 58, recull exactament la creació de l'assignació monetària del pla, però sense fixar una quantitat tota. S'hi exposa que el Govern aprovarà la dotació econòmica necessària per poder implementar el pla pilot el dia que entri en vigor la normativa que ha de regular-lo. A hores d'ara, el que s'ha fet a la comissió d'Economia és suprimir aquest article sencer. Ara bé, en el ple de la setmana vinent, a través del, un grup pot demanar que es voti el text de la llei inicial encara que en comissió s'hagi aprovat eliminar algun article.