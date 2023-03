El Quart Cinturó, 30 anys de discussió al Vallès

Què és el Quart Cinturó i quan neix el projecte?

1966: És la primera vegada que, en plena dictadura franquista, el Quart Cinturó s'inclou en el Pla Director Territorial de l’Àrea de Barcelona.

És la primera vegada que, en plena dictadura franquista, el Quart Cinturó s'inclou en el Pla Director Territorial de l’Àrea de Barcelona. 1985: El projecte apareix en el Pla de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

El projecte apareix en el Pla de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 1993: Es materialitzen els primers estudis d'impacte.

Es materialitzen els primers estudis d'impacte. 1994: Primera manifestació de la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Primera manifestació de la Campanya Contra el Quart Cinturó. 1995: El Ministeri de Foment encarrega la redacció de l’estudi informatiu del tram Abrera-Sant Celoni.

El Ministeri de Foment encarrega la redacció de l’estudi informatiu del tram Abrera-Sant Celoni. 1998 : L'oposició ciutadana obliga a fraccionar la B-40 en tres trams.

: L'oposició ciutadana obliga a fraccionar la B-40 en tres trams. 2004: S'ajusten alguns traçats de la via i es prioritza el tram amb més consens social, el de Terrassa-Abrera.

S'ajusten alguns traçats de la via i es prioritza el tram amb més consens social, el de Terrassa-Abrera. 2009: Comencen les obres del tram Terrassa-Abrera amb un calendari de dos anys (2011).

Comencen les obres del tram Terrassa-Abrera amb un calendari de dos anys (2011). 2010: entren en servei els subtrams dels extrems: Abrera (1,5 km) i Viladecavalls-Terrassa (4,5 km)

entren en servei els subtrams dels extrems: Abrera (1,5 km) i Viladecavalls-Terrassa (4,5 km) 2015: Finalitza el tram central Abrera-Viladecavalls (7 km).

Finalitza el tram central Abrera-Viladecavalls (7 km). 2020: La via queda recollida en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

La via queda recollida en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. 2022: El Ministeri de Transports es compromet a finançar el projecte que la Generalitat decideixi.

El Ministeri de Transports es compromet a finançar el projecte que la Generalitat decideixi. 2023: Acord de pressupostos entre ERC i el PSC per unir Terrassa amb Sabadell (5 km) i previsió d'acabar el tram Olesa-Viladecavalls per donar per acabada la connexió entre Abrera i Terrassa.



La B-40, tram a tram

Martorell-Abrera: AP-7

Abrera-Olesa: acabat

Olesa-Viladecavalls: en obres

Viladecavalls-Terrassa: en servei

Terrassa-Sabadell (Ronda Nord): acord de pressupostos entre ERC i el PSC

Sabadell-Granollers: descartat

Granollers-Mataró: C-60



Del Quart Cinturó a la Ronda Nord

La veu del territori: progrés vs. sostenibilitat

ERC, obligada a fer marxa enrere

Una setmana després de laaquest dissabte latornarà a sortir al carrer en el marc d'una mobilització com a respostaalsinclosos en el pacte de pressupostos signat entre eli elEs tracta d'undesprés de la seva planificació torna a estar damunt de la taula. De fet, ha estat arran de l'acord pelsque la polèmica ha revifat amb defensors i detractors de la ronda que ha d'unir les dues capitals del Vallès Occidental. Quan parlem de Quart Cinturó, parlem també de lasinònims d'una infraestructura que aes comença a plantejar dins de la Xarxa Arterial Metropolitana, que establia un criteri de mobilitat al voltant de Barcelona d'acord amb una previsió de creixement de la població a dècades vista. L'objectiu de la B-40 era unir elamb; és a dir,No obstant això, el creixement de població no va ser l'esperat. En els anys 90 es fan els primers estudis d'impacte i els plans d'ordenació urbana de les diferents ciutats que com Sabadell, fa una reserva de terrenys per a poder-hi projectar el B-40 en un futur. Al mateix temps, neix laque aglutina diverses entitats ecologistes per fer pressió i evitar la construcció de la via.Mentre un tram de la carretera es materialitzava en l'espai comprès entre Mataró (Maresme) i Granollers (Vallès Oriental) amb el nom de, la protecció de lposava pals a les rodes per a connectar-lo amb Sabadell.Una vegada descartat el tram entre Sabadell i Granollers i amb el d'Abrera a mitges, la polèmica se centra en laés a dir,Cinc quilòmetres per connectar Terrassa i Sabadell pel nord amb una ronda que ha de servir per millorar la connectivitat entre les cocapitals, així com el transport de mercaderies entre el Baix Llobregat i el Vallès.No obstant això, els detractors del projecte el consideren innecessari i queEn concret, seria una carretera des de la rotonda del barri de Can Roca a Terrassa, on mor la B-40, fins a Sabadell, on enllaçaria amb la ja existent Ronda Oest, que a la vegada uneix els barris del nord de la ciutat ambD'aquí s'estendria una altra via cap al nord-est que uniria el traçat amb laevitant així haver de creuar Sabadell per agafar l'autopista. És per aquest motiu que els alcaldes de Terrassa (Tot per Terrassa), Sabadell i Castellar (PSC) han fet pinya a l'hora reivindicar la Ronda Nord.Però com és habitual en noves infraestructures, des del seu naixement, el Quart Cinturó no ha estat exempt de polèmica. De fet, laEntre les entitats ecologistes que s'inclouen hi ha, i consideren que es tracta d'una via que trinxaria el territori i que augmentaria la contaminació. També defensen que en lloc de fer una nova carretera, caldria, concretament de la Renfe (R4).que ho veuen com una oportunitat per. Entre els arguments que defensen els empresaris perquè es finalitzin les obres, defensen que el Vallès i el Baix Llobregat concentren el 28,1% de la població del país i generen gairebé elA més a més, el teixit industrial d'aquesta zona representa el 7% del valor afegit brut industrial al conjunt de Catalunya.Políticament, també és un cavall de batalla i segurament ho serà també per la campanya de les eleccions municipals. D'una banda,, sumant-se al discurs del progrés i la generació de riquesa que comportarà l'accés de mercaderies i la millora de la mobilitat entre territoris industrialitzats com és la. En aquests sentit, els alcaldes de Sabadell -- i de Castellar --, que també és president del Consell Comarcal, són del PSC i a Terrassa, l'alcalde, de Tot per Terrassa, creu que és un projecte necessari pel territori.Els partits d'esquerres com las'han mostrat visiblement en contra del projecte apel·lant a la necessitat de preservar l'entorn natural per on passaria així com la necessitat de reforçar la connexió ferroviària i no viaria de la comarca.Finalment, ERC s'ha vist obligada a fer marxa enrere i acceptar la continuació de la Ronda Nord per garantir el suport socialista als pressupostos de la Generalitat. Un gripau que s'ha hagut d'empassar l'actual, qui va ser exalcalde de Sabadell i qui en diverses ocasions s'ha mostrat en contra del projecte. "La proposta de 1960 no respon a les necessitats de 2022", expressava. De fet, a la mobilització de la setmana passada, malgrat que des de la direcció nacional els republicans no van enviar cap representació, sí que van ser-hi presents, els alcaldables de les formacions locals de Terrassa, Ona Martínez, i Sabadell, Gabriel Fernàndez.

