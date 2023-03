El carrer calibra el malestar contra els macroprojectes

Al llarg de la legislatura, tres projectes han estat protagonistes dins i fora del Parlament: l'ampliació de l', la posada en marxa delal Camp de Tarragona i la concreció sobre el. Són les tres carpetes que van centrar la negociació entre el PSC i el Govern pels pressupostos de la Generalitat -tancada amb un acord entre Pere Aragonès i Salvador Illa fa tot just un mes-, i són precisament les que portaran aquest dissabte al carrer les plataformes contràries a aquestes iniciatives. Entitats socials i ecologistes han fet una crida per concentrar-se a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport, el complex d'oci i turisme a Tarragona i ladel Vallès, i aspiren a convertir la mobilització en una protesta "de país" a les portes de l'aprovació definitiva dels pressupostos catalans, prevista per divendres vinent i encara envoltada d'incerteses.La concentració, per tant, servirà per calibrar el malestar del carrer amb els macroprojectes que, amb major o menor entusiasme, el Govern està impulsant. L'ampliació del Prat es va descartar - per ordre de la Moncloa davant del desacord a Catalunya - el setembre del 2021, però l'acord pels comptes torna a parlar d'estudiar com incrementar-ne la capacitat. Pel que fa al Hard Rock, el compromís és aprovar eldurant el primer semestre d'enguany. L'últim informe ambiental sobre el projecte va ser negatiu per als interessos del complex . I, pel que fa al Quart Cinturó -la part que hauria d'unir-, el redactat exacte indica que cal acordar un model amb el govern espanyol i que les obres les faci la Generalitat.L'augment de la capacitat del Prat i el Hard Rock sí que han rebut l'aval més o menys explícit de l'executiu, semprei amb la cartacom a divisa a l'hora de posar en marxa les dues iniciatives, però en el cas de la Ronda Nord el Govern sí que s'hi havia posicionat clarament en contra. Aragonès, això sí, va assumir aquesta contradicció per aprovar els comptes , perquè aquesta era la demanda principal que li feia el PSC en la recta final.Les plataformes convocants són. Totes elles reivindiquen que aquest pas "aglutinarà centenars de lluites de tot el territori". Pel que fa a les formacions polítiques, lahi ha mostrat el seu suport explícit. Pel que fa a, les seccions des'han posicionat contra el Quart Cinturó , però els republicans no es manifestaran per preservar la imatge del Govern i evitar possibles contradiccions. La presència dees dona per absolutament descartada, ja que ha esmenat els comptes per garantir els macroprojectes en un intent de dividir ERC i el PSC.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor