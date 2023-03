El Govern es compromet a completar enguany el desplegament de la llei de canvi climàtic

Una seixantena de representants

L’Assemblea Ciutadana, aquesta tardor

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

La llei catalana de canvi climàtic es va aprovar l'1 d'agost del 2017 , just dos mesos abans del referèndum. L'aplicació de l'article 155, un recurs d'inconstitucionalitat i la lentitud del Govern en aplicar-la ha provocat que quasi sis anys després. El presidents'ha compromès a fer que sigui una realitat aquest 2023, precisament en la, un dels òrgans de participació previstos en el text legal.La Taula Social del Canvi Climàtic s'ha reunitamb una seixantena de representants d'. El president de la Generalitat ha encapçalat la trobada i ha assegurat que la idea és “posar en comú totes les veus i mirades” idavant de l'emergència climàtica. En aquest sentit, Aragonès ha advertit que els seus efectes ja són una realitat actual, com laEl president ha explicat que per reforçar la tasca de la taula constituïda aquest dijous, la llei de canvi climàtic també preveu la constitució d’una. “Ha de donar resposta a la necessitat de màxima coordinació a les polítiques del Govern perquè aquesta transformació ambiental que hem d’impulsar arribi al conjunt de les polítiques públiques”, ha assegurat Aragonès.En el transcurs de la reunió, la secretària d’Acció Climàtica,, ha parlat del llenguatge i les evidències del canvi climàtic. La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,, ha exposat diferents dades i indicadors i ha presentat l’, que estarà integrada per més de, seleccionades per constituir una mostra representativa de la població catalana, d’acord amb criteris d’estratificació socioeconòmics i territorials. Aquest altre òrgan de participació, també previst a la llei de canvi climàtic, serà una

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor