El Mobile supera les expectatives i tanca portes amb 88.500 visitants

El Mobile World Congress 2023 ha superat totes les expectatives de l'organització i tanca portes aquest dijous amb més de 88.500 visitants, segons ha confirmat l'empresa organitzadora, GSMA, en un comunicat. "El MWC ha tornat en plena forma", ha assegurat el seu CEO, John Hoffman.



La fira ha acollit congressistes de 202 països, 2.400 exhibidors i més d'un miler de ponents i líders empresarials. "Estem eufòrics", ha assegurat la directora de màrqueting de GSMA, Lara Dewar. Arran de l'èxit dels quatre dies de certamen a la Fira de Barcelona, la GSMA també preveu recalcular a l'alça l'impacte econòmic del congrés, que superarà els 350 milions d'euros.

Segons les dades de la GSMA, dels 88.500 participants a la fira,. "El nivell d'energia i suport dels socis, negocis i institucions públiques ha excedit les nostres esperances i expectatives", ha afirmat Hoffman, que ha destacat l'ambient de "comunitat, innovació, emoció i generació de negocis que s'ha vist al MWC Barcelona".De fet, segons el CEO de la GSMA, alguns expositors "anecdòtics" han superat totes les expectatives i fins i tot han fet més negoci que l'any 2019, el millor congrés a Barcelona, previ a la pandèmia. Al congrés de les start-ups, el 4YFN, s'han presentat, hi ha hagutper mostrar els projectes empresarials.Les dades de la GSMA indiquen que, i d'aquests, un 21% eren dels anomenats "categoria C", és a dir, CEOs o alts executius; i un 26% dones. De mitjana, durant aquest Mobile s'han fetgràcies a l'aplicació del congrés, ihan seguit les conferències. A banda dels congressistes empresarials, el MWC també ha comptat amb 196 delegacions governamentals de 150 països, amb gairebé 70 ministres i més de 100 caps d'autoritats reguladores.L'edició d'enguany ha descobert propostes innovadores com la dels, que ha presentat una sala d’intel·ligència pel control aeri i marítim (). També s'ha mostrat la mobilitat del futur amb propostes que poden canviar per sempre el nostre concepte a l'hora de moure'ns, fer servir el transport públic, el privat o, simplement, per viatjar. El més destacat és l': un mode de transport basat en càpsules que viatgen a 1.200 quilòmetres per hora a través d'un tub al buit i levitació magnètica que, per exemple, permetria unir Barcelona amb destins europeus en unes dues hores.