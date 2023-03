Per què és possible treballar a la sanitat pública sense parlar català?

Prioritat sanitària?

El sistema de salut ofereix formació gratuita en català pels seus professionals perquè l’objectiu final és sempre el benestar del ciutadà i garantir els drets dels pacients. Comprendre el pacient és clau per la seva seguretat. — Manel Balcells (@manelbalcells) March 2, 2023

"Hem de tenir, per treure'ns les oposicions, el". Aquesta frase pronunciada per una infermera de laha despertat, de nou, la polèmica pel dèficit de professionals que parlen català al sistema sanitari públic de Catalunya. Els sindicats UGT i la Intersindical han tancat files ràpidament subratllant la importància del requisit del català i el consellerha anunciat que s'expedientarà la infermera en qüestió . "Declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública", ha escrit en un tuit en què ha defensat que el sistema sanitari ha de "garantir" l'atenció en la llengua pròpia de Catalunya. També el Departament de Salut, preguntat per, insisteix que elés "" per a poder comunicar-se amb els pacients: "És la garantia que podran ser atesos adequadament".La pandèmia de la Covid-19 ha agreujat unaque, a casa nostra, ja ve de lluny. I anirà a més. Actualment, sobretot, com va admetre l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon al Parlament,. La demanda no ha parat de créixer i alguns dels que acaben els estudis marxen a l'estranger per cobrar més.estàen nombre de professionals de la infermeria amb una ràtio de, segons dades del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)."No hi ha ningú a la borsa de treball d'infermeres". Aquesta afirmació que va fer en el seu moment Argimon està estretament relacionada amb laque els hospitals catalans fan a la resta de l'Estat o a l'estranger per poderd'infermeria. Bona part de les contractacions —majoritàriament de professionals andalusos, com dues de les protagonistes del vídeo viral— es va dur a terme la tardor del 2021 amb l'emergència de la pandèmia, però la dinàmica s'ha mantingut amb un resultat clar: els hospitals catalans contracten professionals que. De fet, undels col·legiats al COIB el 2022 —297 de 1.640— provenien dede Catalunya.A l'èxode de sanitaris catalans s'hi sumen, segons que explica el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), les jubilacions. Aquestes accentuaran el dèficit de professionals en els pròxims quatre anys: fins a undel total de col·legiats a Barcelona ho faràperquè la franja entre els 60 i 64 anys és la que més metges acumula. Aquest buit, i tenint en compte la tendència a l'alça dels darrers anys, és possible que s'alleugi amb la. Només el 2021, eldels nous membres del COMB eren; d'aquests, el 80,8% procedien de països l'Amèrica Llatina i el Carib. Només el 29% de nous col·legiats són catalans. El 23% restant són d'altres territoris de l'Estat.Segons la normativa de la Generalitat, els professionals que treballen amb plaça estable per a lahan d'acreditar un. Quan es tracta de, però, aquesta normativasi lades del centre sanitari, com és el cas de la infermera de la polèmica a la Vall d'Hebron. És a dir, s'ha d'acreditar el català sempre que es treballi per a l'administració pública, però en queden exempts els professionals que es contractin sense passar per una convocatòria de selecció de personal, com ara les oposicions. Tampoc hi ha requisit de llengua en el cas dels, que, com recorda Salut, els gestiona el Ministeri de Sanitat.La pandèmia de la Covid -sumada al dèficit estructural del sector- va ser l'excusa definitiva perquè el Departament de Salut aprovés aquesta. "El fet que els diferents proveïdors del sistema de Salut de Catalunya hagin aconseguit atraure personal qualificat d'altres parts de l'estat i contractar directament gràcies a unes oportunitats i condicions laborals superiors és un fet que", van explicar llavors fonts de Salut a: "Tot i queés unen la prestació del servei, Salutl'". I, en conseqüència, la llengua catalana va quedar desplaçada a posicions inferiors. Repreguntat per aquest diari, el Departament de Salut no ha donat resposta de si aquesta prioritat sanitària pandèmica encara ara es manté a l'hora de contractar professionals.El secretari de Política Lingüística de la Generalitat, en una entrevista a aquest diari la tardor del 2021, reconeixia que un dels problemes més grans que a hores d’ara té el català és al departament de Salut. "Hi ha personal que ni parla ni entén la nostra llengua. En principi, la gent que treballa al sistema públic ha d'acreditar el nivell C1 si no són contractats d'emergència", afirmava. "Cada vegada és més difícil morir-se en català, hi ha personal d'atenció hospitalària o de residències que no l'entenen". Preguntada per on s'hauria de focalitzar la immersió lingüística,El Govern, davant ladel català, va presentar el novembre passat cent mesures destinades a tallar l'hemorràgia en tots els fronts possibles. També al sistema sanitari. La idea és aquesta: "del català en l'àmbit de la salut". Entre les actuacions que es preveien hi ha el desplegament de la figura del "" a cada centre de salut. També cursos de català per a professionals que inclouen "proporcionar formació bàsica" als residents sanitaris provinents de fora de Catalunya i "sensibilitzar" els professionals de la salut dels drets lingüístics dels pacients, perquè siguin atesos en català. I així ho ha recordat el conseller Balcells al fil de piulades aquest dijous.

