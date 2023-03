Què és la nomofòbia? 8 de cada 10 joves té «por» d'estar sense mòbil

pateix nomofòbia, és a dir, sent "por" a estar sense el mòbil. Quatre de cada 10 assegura que es connecta "per no sentir-se sol", i el 20% presenta símptomes d'insomni, segons un informe de la Universitat Oberta de Catalunya () sobre els mòbils i el consum de vídeos.L'estudi, que s'ha fet en col·laboració amb Accenture, ha constatat undels joves, però també de la resta de la població: la capacitat ha baixat dels 12 als 8,2 segons en 15 anys. La investigació ha recordat que la mitjana de consultes diàries a internet és de més de 150.Segons els experts i expertes consultades, els resultats apunten que un 70% de les persones d'entre 14 i 35 anys tenen el telèfon mòbil com a principal eina per a la lectura de continguts digitals, fet que els fa més propensos a, en comparació amb l'ús del paper, que permet una millor concentració. L'estudi ha assenyalat també que els joves amb més problemes per concentrar-se prefereixen els continguts en format vídeo per descobrir o aclarir conceptes durant la seva formació."Està força clar que", ha assegurat l'expert en detecció i anàlisi de tendències a l'eLinC,. Alhora, ha explicat que els joves tenen "molt criteri" per diferenciar els usos dels dispositius, els formats i els canals en funció del moment o l'objectiu.Els continguts digitals tenen una posició "central" a la vida dels joves amb una tendència clara envers la monetització i la virtualització:. La recerca alerta que, en un entorn d'informació "sobreabundant", només les organitzacions capaces de captar l'atenció dels usuaris podran prosperar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor