El PDECat pressiona Trias per establir la fórmula electoral a Barcelona

En les dues últimes setmanes, les negociacions entrei ela l'hora d'establir una coalició ahan viscut turbulències. Les converses estaven ben encaminades entre el candidat i la formació postconvergent - així ho va avançar Nació -, però les reticències dins de Junts han comportat un refredament de la situació. El PDECat, en tot cas, té intenció de fer costat a la llista de l'exalcalde, i el pressiona per establir la fórmula a la capital catalana. Segons ha assenyalat el president del partit,, en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE, una opció pot ser que Trias incorpori a la llista perfils afins als postconvergents i que es faci costat a la candidatura sense que hi hagi un vincle estrictament formal."Està a les seves mans", sostenen fonts del PDECat, que es mostren la seva total predisposició a concórrer -sigui la fórmula que sigui- amb Trias. L'exalcalde de Barcelona ha triat noms per acompanyar-lo que no són precisament aliens alde Junts, com ara Damià Calvet, Neus Munté, Jordi Martí, Ramon Tremosa o Victòria Alsina, i el seu discurs no té res a veure amb el que fa el sector més abrandat de la formació. En la presentació pública del projecte, per exemple, no va destinar ni una línia a parlar del procés i va centrar tots els esforços en polaritzar amb l'alcaldessa. De moment, les enquestes somriuen Trias, que apareix com a guanyador en bona part dels sondejos publicats.Les mateixes fonts, en tot cas, destaquen que ja s'està "al final" de les converses, de manera que el desenllaç no trigarà en arribar. Si bé en bona part de les principals ciutats del país hi haurà candidatures del PDECat sota la fórmula, a Barcelona és complicat que s'acabin presentant en solitari en cas que fracassin les converses amb Trias. És el candidat qui, en bona mesura, lidera les converses amb la formació postconvergent, que està representada per Bonvehí i també percom a secretari general adjunt del partit.

