On veure els Oscars 2023: data i hora de la gala

Data i hora de la gala de la gala dels Oscars 2023

Els premis Oscars 2023 estan a punt d'arribar. Ltriarà les millors pel·lícules de la temporada, en un any on el cinema ha brillat en tota la seva esplendor (especialment a Catalunya i a Espanya, com van deixar molt clar els Gaudí i els Goya) i s'ha notat a les sales de tot el planeta.Fa setmanes que eperò després dels(el del sindicat d'actors i actrius) sembla que el camí dels guardons daurats és més clar que mai. A més, aquest any tornarà el presentador de la cerimònia dels Oscars, després quatre anys sense (i amb l'edició anterior fent una espècie de presentació coral). Tornarà a fer-hoEls nominats als Oscars amb més possibilitats són aquestes: . Encara que els premis a les pel·lícules no queda clar, hi ha diversos guardons interpretatius que semblen molt clars, com el de Cate Blanchett per TÁR . Ara bé, tot això quedarà determinat el pròxim 12 de març, de matinada a Catalunya.L'única cadena estatal espanyola que té els drets per emetre els Oscars és Movistar. Es podrà veure la cerimònia, en directe des de Los Angeles,del 12 de març. Ho faran a través del seu canal efímer (només el tenen disponible de manera temporal) de. Cobriran la catifa vermella, l'arribada de totes les estrelles, certes entrevistes en directe i, posteriorment, tota la gala de manera íntegra.

La cerimònia arribarà molt tard, aquest any, però no tant com la campanya anterior. Normalment, es produeix al febrer, considerat el mes dels premis, però des de la pandèmia tot ha canviat. Se celebra, com des de fa vint anys, al Dolby Theatre de Los Angeles el 12 de març de 2023.



