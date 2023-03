Giró es mostra favorable a recuperar el pacte fiscal

L'exconseller d'Economias'ha mostrat favorable a recuperar el pacte fiscal. En una entrevista al Diari de Sabadell , ha afirmat que aspira a la plena sobirania política i econòmica, però mentre no s'hi arriba tot allò que es faci per millorar el model de finançament i tenir més recursos econòmics per als ciutadans serà bo. "", apunta l'exconseller d'Economia.Giró ha reconegut que li agradaria tornar a ostentar un càrrec al Govern després que a l'octubre Junts optés per sortir-ne pels incompliments d'ERC de l'acord d'investidura. Giró, nom important dins del partit que piloten Laura Borràs i Jordi Turull, ha assegurat que qualsevol persona que estima el seu país vol ser conseller. "", ha afirmat. El dirigent de Junts era dels contraris a la sortida del Govern i en el seu dia ja es va enfrontar amb Borràs, partidària de trencar amb els republicans.Giró sosté que amb el procés d'independència fora de l'agenda del Govern, s'ha imposat ara l'eix esquerra-dreta, cosa que allunya més ERC i Junts. Això obre la porta a un pacte de Junts amb el PSC, després de les eleccions municipals? Giró no ho descarta., sosté.En el cas de Sabadell, el candidat és, i l'exconseller assegura que "té l'autonomia de pactar el govern amb qui consideri que és millor per a la ciutadania". A Barcelona, el candidatno descarta pactes amb els socialistes, ni tampoc amb ERC.

