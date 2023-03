​Catalunya avança per primera vegada la campanya d'incendis forestals

Un avançament que esdevindrà estructural

La campanya d'incendis forestals a Catalunya sempre començava el 15 de juny i acabava el 15 de setembre. Tanmateix, aquest 2023 serà la, segons ha avançat, cap dels, en una entrevista quepublicarà aquest divendres.Iniciar la campanya d'incendis l'es produeix en un context de, just quan el Govern ha decretat l'excepcionalitat en 224 municipis . Tot i això, no es tracta d'una decisió conjuntural sinó estructura. “”, explica David Borrell, subdirector general operatiu dels Bombers.De fet, estudis científics com un de recent de la Universitat de Lleida apunten que amb el canvi climàtic les temporades de grans incendis forestals podran augmentar fins a 45 dies a la regió mediterrània . Els Bombers, que pateixen l'impacte de la crisi climàtica en primera línia, han optat de moment perHo fan també després de l'. Aleshores, el mateix dia que es presentava la campanya d'incendis a l'aeroport de Sabadell , començava elque va incloure desenes de focs, entre els quals el gran incendi forestal de(la Noguera), responsables del 42% de les 5.840 hectàrees cremades en tot l'estiu També se'n van produir al Montsant, Corbera d'Ebre i diversos al Solsonès (15 de juny), Lladurs i Artés (16 de juny), Olivella (18 de juny) i Peramola i Bot (19 de juny)."És un dels", admet Borrell en l'entrevista a. De fet, per primera vegada es va situar un Centre de Comandament Central a la seu dels Bombers a Bellaterra i es va optar per gestionar l'episodi d'amb una

