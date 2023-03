Qui convoca la vaga general feminista del 8 de març?

Aquest #8M2023 tornem a la VAGA ESTUDIANTIL FEMINISTA💜✊🏾



Ens continuen matant i violant i aquí no canvia res. L'extrema dreta, la judicatura masclista i el sistema ens han declarat la guerra. Ens trobaran mobilitzades als carrers. #NiUnaMenoshttps://t.co/HH5TeXppZe pic.twitter.com/sMXeQJXTmB — Sindicat d'Estudiants🎗 (@SindicEstudiCat) February 2, 2023

Com serà la vaga del 8-M?

Reivindicacions de la vaga del 8 de març

Guia de la vaga general Preguntes i respostes imprescindibles per entendre com funcionen les jornades de vaga, quins drets tenen els treballadors i com s'ha de comunicar a l'empresa. És legal fer vaga? Sí, fer vaga és un dret fonamental reconegut a l'article 4.1 de l'Estatut dels Treballadors i a l'article 28.2 de la Constitució. Mentre que es considera una interrupció col·lectiva de l'activitat laboral, és la persona de manera individual qui té també el dret a decidir si se suma o no a la vaga. La vaga s'inclou entre altres drets com el de reunió, el de negociació col·lectiva o el de lliure sindicat.

És necessari avisar a l'empresa per fer vaga? No, no cal avisar l'empresa sobre si es farà o no vaga. És una decisió individual que no és obligada de compartir per molt que se li demani al treballador. De fet, si l'empresa obliga un treballador a posicionar-se sobre la seva participació en la vaga ja està vulnerant els seus drets. En aquesta circumstància, l'empleat pot acollir-se al seu dret a no respondre. En conclusió, si la vaga està correctament convocada, els treballadors no han de dir si la seguiran o no

Poden sancionar-me o acomiadar-me si faig vaga? Fer vaga mai pot comportar cap mena de sanció ni tampoc pot ser motiu d'acomiadament. En cas de prendre qualsevol d'aquestes decisions, l'empresa estaria vulnerant de manera clara el dret a fer vaga. Davant d'això, qualsevol tribunal obligaria a l'empresa a revertir la sanció o a readmetre l'empleat.

Afecta el meu salari si faig vaga? Acollir-se al dret de vaga també implica la suspensió temporal i momentània del contracte de feina. Això, com a conseqüència, també implica perdre el sou del dia o dies en què es decideixi fer vaga. A la nòmina, es restarà el salari corresponent, incloent-hi també la part proporcional referida a les pagues extra, els descansos i els festius retribuïts.

Un becari pot fer vaga? No, un becari no és considerat un treballador i, per tant, no té dret a vaga. Malgrat que en molts casos les pràctiques s'acabin assemblant molt a una feina, qui les fa és considerat un estudiant. En cas d'absència, doncs, l'empresa podria prendre mesures que afectessin la beca.



Com cada, tot Catalunya viurà enguany unaamb motiu del. Més enllà de les manifestacions que se celebraran arreu del territori, els sindicats de treballadors han convocat la vaga feminista per denunciar les violències, desigualtats i discriminacions a les dones.El comitè de vaga pel 8-M de lava ser el primer a convocar els treballadors a seguir l'aturada del Dia de la Dona. A aquests, fins ara s'han sumat la(IAC) i la. A més, elstambé han convocat una vaga estudiantil feminista a tots els instituts i facultats del país. L'Assemblea 8M, Ca la Dona o la Xarxa Feminista també animen a fer vaga i sumar-se a les manifestacions. Qui no ha convocat aturades és, que només han fet una crida a participar de les manifestacions.La vaga convocada per al Dia de la Dona consistirà en unaa la qual estan cridats tots els sectors de l'àmbit laboral i també tota la ciutadania. La crida dels sindicats és a la d'una "jornada de lluita de la classe treballadora", que consideren "necessària" per generar una ofensiva que permetiMés enllà d'això, els sindicats també destaquen la problemàtica que genera un context de crisi com l'actual, derivat de la pandèmia de la Covid-19 i la invasió d'Ucraïna. "", clamen els convocants. En aquest sentit, els sindicats proclamen que "davant la, la resposta serà la feminització de la lluita". La CGT, doncs, anima a la població a aturar la producció, sortir al carrer i alçar la veu per totes les dones per aconseguir

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor