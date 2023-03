Boye acusa la justícia de passar de l'«a por ellos» a l'«a por ella» contra Borràs

"Hem passat de l'a por ellos a l'a por ella"., advocat de, ha arrencat d'aquesta manera la intervenció en la sessió final del judici contra la presidenta suspesa del Parlament. En l'arrencada, Boye ha carregat amb duresa contra Jesús María Barrientos, president del(TSJC), per la seva "manca d'imparcialitat" en la causa sobre la(ILC). L'advocat s'ha mostrat "pertorbat" per les circumstàncies en què s'ha desenvolupat el camí cap a la vista oral, i ha posat l'accent en estendre una ombra de dubte sobre si el judici haurà estat just.L'advocat defensor ha assenyalat que s'han "filtrat" elements del cas per construir una "aparença de culpabilitat", de manera que el tribunal no ha complert amb el "dret a un judici just"., ha apuntat Boye, que ha citat l'extradició fallida dedes de Bèlgica, argumentada en base a la presumpció d'innocència. El criteri belga, ha dit, va ser assumit pelperquè no va formar part de les qüestions prejudicials. "Només vostès, i ningú més que vostès, poden garantir un judici just a Borràs emparant la seva presumpció d'innocència", ha remarcat Boye.Prèviament, la Fiscalia ha presentat les conclusions definitives . Ha decidit mantenir la petició de pena per a la presidenta de Junts, que s'enfronta apels delictes de falsedat documental i prevaricació, pel presumpte fraccionament i adjudicació a dit de 18 contractes menors a un conegut seu, l'informàtic, que per presentar alguns pressupostos hauria col·laborat amb l'empresari. El judici quedarà vist per a sentència aquest mateix migdia i la sentència es preveu que arribi el mes de març.Tal com s'esperava, la Fiscalia ha rebaixat les peticions de pena per a Isaías Herrero i Andreu Pujol, que van confessar els fets i incriminar Borràs en compliment del pacte assolit amb el ministeri fiscal poc abans de l'inici de la vista oral. Herrero, que va reconèixer els fets el primer dia de judici, s'enfrontava a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, i a una multa de 72.000 euros, pels delictes de prevaricació i falsedat documental.D'aquesta manera, Herrero esquivaria la presó en cas de condemna, perquè la condemna per tràfic de drogues -una circumstància que ha aparegut en el judici- està suspesa.Pel que fa a Pujol, l'empresari, acusat de formar part de la trama delictiva i que seguia ordres d'Herrero, s'enfrontava a una pena de 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació, i a una multa de 30.000 euros, per prevaricació i falsedat documental. Això, ara, canvia:Tant Herrero com Pujol, així com els seus advocats, han tingut un paper testimonial en el judici, malgrat que els seus clients, especialment l'informàtic conegut de Borràs, ha estat anomenat en molts dels interrogatoris. Tots dos acusats, per veu dels seus advocats, Marina Roig i Àlex Solà, han acceptat les noves penes sol·licitades en l'inici de la sessió. Roig i Solà han evitat fer l'informe final davant l'escenari de conformitat.

