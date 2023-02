Les amistats de Facebook poden influir en la salut cardíaca, segons un estudi

Els amics depoden indicar el nivell de risc d'una persona davant accidents cardiovasculars. Així ho indica un estudi presentat a la Sessió Científica Anual deli el. El motiu: reflecteixen l'índex de connectivitat econòmica, és a dir, els vincles entre persones d'estatus socioeconòmic baix i alt.Estudis anteriors ja havien demostrat que la pobresa o el baix nivell socioeconòmic incrementen el risc de cardiopatia i mort prematura. Ara, aquest nou estudi és el primer que avalua els resultats en matèria de salut utilitzant les amistats de Facebook com a mesura de la connectivitat econòmica.Els resultats suggereixen que estar connectat amb persones d'un nivell socioeconòmic superior a la mitjana, mesurat a través d'un algoritme basat en dades de Facebook individuals i de veïnat,i, potencialment, a predir els riscos de salut individuals, així com informar sobre els esforços per millorar la salut a nivell comunitari.", afirma la doctora, resident de medicina interna deli autora principal de l'estudi. Els mecanismes per millorar les xarxes socials podrien establir-se a través de programes de tutoria per a joves, passanties o programes escolars per connectar a les persones, i aquests podrien tenir efectes duradors en les característiques del veïnat respecte a la mortalitat cardiovascular", sentencia.Els resultats van trobar que els llocs amb més connectivitat econòmica tendeixen a tenir taxes més baixes de mort cardiovascular prematura, un patró que es manté a nivell nacional i regional. Les relacions amb persones d'un estatus socioeconòmic més alt, ja sigui en persona o en línia, podrien millorar el coneixement i l'accés d'una persona a oportunitats educatives i laborals, hàbits de vida saludables i altres beneficis, amb implicacions no només per a les perspectives econòmiques, sinó també per als resultats sanitaris a llarg termini.

