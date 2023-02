​Per què s'ha avançat l'excepcionalitat per sequera?

No hi havia perspectives de millora

Restriccions d'aigua de boca, l'últim recurs

És realment la pitjor sequera de la història?

Catalunya acumula. Tot i això, el consum d'aigua s'ha mantingut estable i l'anunci de noves fases –a finals de novembre es va declarar l'alerta a la Regió Metropolitana de Barcelona-. Ara, el Govern ha optat per avançar la declaració d'excepcionalitat , guanyar temps davant d'unes previsions meteorològiques pessimistes i forçar la reducció de l'ús dels recursos hídrics.L'últim episodi significatiu de precipitacions va ser la llevantada dels dies 6 i 7 de febrer. Tanmateix, bona part de l'aigua i la neu es va infiltrar i. "Només ens va servir per aturar durant una setmana la caiguda de les reserves hídriques", explicaven aleshores des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en declaracions aEra el 20 de febrer i les previsions oficials situaven la declaració de l'excepcionalitat per a inicis de primavera . Tanmateix, segons ha pogut saber, des de finals de gener ja es començava a explorar la possibilitat de fer un pas més i avançar-ne la declaració.Si el pla de sequera ho estableix amb el llindar del 25%, per quèDes dels'assenyala que la comissió interdepartamental –formada per Presidència, Acció Climàtica, Empresa, Interior, Salut, l'ACA i el Meteocat- ha optat per. Destaquen que no hi havia perspectives de millora i les previsions estacionals no són especialment favorables. En aquest sentit, avançar mesures menys traumàtiques com les actuals, pot, especialment a l'aigua de boca.Un altre element clau és que. A diferència de la sequera de fa 15 anys on l'estalvi va ser molt important –especialment en els moments més crítics-, ara no s'ha notat. La declaració d'excepcionalitat afecta alguns usos privats com la prohibició de regar zones verdes, però també situa la població en un marc on augmenta la percepció que tota gota compta.Un dels sectors més afectats per la declaració de la fase d'excepcionalitat és l' agricultura, just a les portes de la campanya de rec . La dotació se'ls redueix en un 40%, sempre que no puguin substituir-la com es fa en el curs baix del Llobregat per aigua regenerada. També ho notaran els usuaris–reducció del 15%- i els, amb la prohibició de neteja de carrers si es fa amb aigua potable, entre altres mesures.A les, en canvi, els. Aquells que en tinguin–només per garantir la supervivència i utilitzant regadora o gota a gota- i les úniques superfícies de gespa irrigables seran les destinades als esports federats.Evidentment, les restriccions en l'ús d'aigua de boca seran l'últim recurs i abans caldria declarar l', el semàfor vermell del pla de sequera. El director de l'Agència Catalana de l'aigua,Es tracta d'una situació queen els darrers mesos –de manera puntual o continuada-del país que no estan connectats a les grans xarxes d'abastament. Pobles que han vist com els seus pous s'assecaven, que la demanda vinculada a la població estacional superava l'oferta o que l'aigua no tenia prou qualitat a causa de l'increment de concentració de contaminants com l' arsènic o els pesticides . Davant d'aquest fet, han hagut d'optar per reduir les hores amb servei d'aigua o portar-la als pobles amb camions cisternes.En situacions complicades és fàcil caure en la. És aquesta sequera la pitjor d'ençà que es tenen registres a inicis del segle XX? El, expert en sequera del, matisa algun dels titulars apareguts els darrers dies.Explica que la gravetat d'un episodi ve marcat per la seva intensitat, l'extensió i la duració, i només aquest darrer cas es pot considerar absolutament excepcional. En aquest sentit, són, la meitat est de Catalunya.El mapa de l'índex de precipitació estàndard (IPE) dels darrersés eloqüent. Situa en condicions de sequera excepcional l'entre el Baix Penedès i l'Alt Empordà que inclou zones com el Barcelonès, tot el Vallès, el sud d'Osona i el Bages, part de la Selva i també el Gironès. "És una sequera molt persistent i que es concentra en zones de molta demanda d'aigua", destaca Altava.Es dona la circumstància que a leshi ha zones amb més pluja de l'habitual –especialment als Ports- mentre que a plana de Lleida, malgrat patir un dèficit hídric, “no és ni molt menys històric”, destaca el tècnic del Meteocat.Més enllà de dades meteorològiques, tampoc el país està en la mateixa situació del 2008 quan es va desencadenar una greu crisi política i territorial i es van intentar mesures desesperades com portar aigua en vaixells, un transvasament fantasma del Segre al Llobregat o, fins i tot, el conseller Francesc Baltasar apel·lant a la Moreneta. En aquell moment només hi havia la meitat de l'actual dessalinitzadora de la Tordera i la reutilització d'aigües era pràcticament anecdòtica.En aquest sentit, la consellera Teresa Jordà ha volgut posar en valor aquest dimarts que recursos alternatius com la, lai l'ús dels denominatsla declaració d'excepcionalitat". "El 2022 i aquest inici del 2023 han aportat més aigua que la capacitat total dels pantans de Sau i Sant Ponç”, ha destacat gràficament.

