La Fiscalia manté la petició de pena de presó per a Borràs i rebaixa les dels altres acusats

La Fiscalia considera acreditats els fets

Assumpta Pagespetit, una testimoni creïble

Herrero no era un expert únic

Laha presentat aquest dimecres, últim dia del judici per la gestió deal capdavant de la(ILC), les conclusions definitives i ha mantingut la petició de pena per a la presidenta de Junts, que s'enfronta apels delictes de falsedat documental i prevaricació, pel presumpte fraccionament i adjudicació a dit de 18 contractes menors a un conegut seu, l'informàtic, que per a la presentació d'alguns pressupostos hauria col·laborat amb l'empresari. La defensa de Borràs ha demanat l'absolució. El judici quedarà vist per a sentència aquest mateix migdia i la sentència es preveu ràpida.Tal com s'esperava, la Fiscalia ha rebaixat les peticions de pena per a Isaías Herrero i Andreu Pujol, que van confessar els fets i incriminar Borràs en compliment del pacte assolit amb el ministeri fiscal poc abans de l'inici de la vista oral. Herrero, que va reconèixer els fets el primer dia de judici, s'enfrontava a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, i a una multa de 72.000 euros, pels delictes de prevaricació i falsedat documental.Pel que fa a Andreu Pujol, l'empresari, acusat de formar part de la trama delictiva i que seguia ordres d'Herrero, s'enfrontava a una pena de 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació, i a una multa de 30.000 euros, per prevaricació i falsedat documental. Això, ara, canvia:Tant Herrero com Pujol, així com els seus advocats, han tingut un paper testimonial en el judici, malgrat que els seus clients, especialment l'informàtic conegut de Borràs, ha estat anomenat en molts dels interrogatoris.La Fiscalia ha considerat que en el tràmit de la vista oral. El relat del ministeri públic es basa en el fet que hi va haver un "error", una "troballa casual", que va permetre identificar "moneda falsa" en relació amb l'informàtic. A partir d'aquí es va començar una intervenció telefònica que va servir per conèixer que hi havia "trapis" entre Herrero i Borràs. "Aquesta conversa fa que s'ampliï la investigació per falsedat documental", ha remarcat la fiscal. En aquest context, es va fer una "recerca en calent" amb "paraules clau" quan els agents dels Mossos entren a casa d'Herrero per trobar si hi havia hagut irregularitats en la contractació., la fiscal que ha llegit l'informe final, ha indicat que quan la presidenta de Junts va arribar a la direcció de la ILC un dels objectius era elaborar un "gran portal literari de referència", de manera que la via per procedir a l'hora de contractar és rellevant, perquè es va optar per funcionar "a partir de contractes menors". "No era possible fer-ho sense infringir de manera clara i arbitrària el procediment administratiu", ha apuntat. Bona part de l'argumentari deintercanviats entre Borràs i Herrero, unes proves que són claus per saber quin futur espera a la presidenta de Junts.La defensa, de fet, ha basat bona part de l'estratègia en intentar minar la credibilitat dels correus a través de l'ombra del dubte sobre una hipotètica manipulació del material intervingut en l'ordinador d'Herrero. El relat de la Fiscalia, en tot cas, s'estructura al voltant de la idea que és Borràs qui idea la fragmentació de contractes i també la seva adjudicació, en aquest cas amb Herrero com a beneficiari. La Fiscalia ha remarcat queper accedir als correus electrònics, i que aquesta intervenció no va ser il·legal, com sosté la defensa de Borràs.La Fiscalia també ha assenyalat que si la interventora de la Generalitat va avalar la contractació de Borràs -com ella va dir en la seva declaració-, la defensa l'hauria pogut aportar com a testimoni en el judici, i no s'ha fet. La fiscal també ha ressaltat la credibilitat de la cap d'administració d', que "sempre ha dit el mateix". "Si hagués canviat de criteri, la defensa hauria pogut al·legar contradicció", ha afirmat. Duerto també ha considerat plenament creïbles les paraules del funcionari. "Borràs s'encarregava del projecte de la pàgina web, perquè era una experta: definia els expedients contractuals, contactava amb els proveïdors, rebia els pressupostos amb un correu que no era oficial; Pagespetit i Espar feien la tramitació, però", ha afirmat.La fiscal també ha indicat que Borràs donava "llargues" a les peticions dels funcionaris de fer contractes negociats i ha mirat de desmuntar l'argument de la presidenta de Junts que Herrero havia de fer la feina perquè era "un expert". "És un argument de defensa, però no està justificat en cap expedient que es contracti Herrero per la seva expertesa i perquè no hi ha cap altra persona que pugui fer la seva feina; això s'hauria d'haver justificat", ha afirmat, i s'ha preguntat: "". Per això, la fiscal ha afirmat que l'única persona que feia la feina era Herrero, com han explicat els testimonis i els mateixos acusats.Duerto també ha apuntat que Herrero no podia ser un expert perquè la mateixa Borràs. ¿Si només Herrero podia fer la feina, per què Borràs va dir això quan la interventora del Departament de Cultura va advertir d'un excés de fraccionament? En aquest sentit, la fiscal també ha desmentit els arguments de la presidenta de Junts, que en la seva declaració com a acusada va dir que la interventora de Cultura havia acceptat les seves al·legacions. "Tota la feina es feia a un sol adjudicatari", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor