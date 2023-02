Els homes dediquen tres hores setmanals més a les cures després del confinament, però menys que les dones

Dos anys després de la irrupció de la Covid-19, els homes dediquen 3 hores més a la setmana a la cura de menors, i les dones, 3 menys. La bretxa de gènere en el total d’hores de treball, incloent-hi el remunerat i el no remunerat, s’ha reduït de 9 a 5 hores setmanals. Així ho indica un estudi de la Fundació La Caixa elaborat per una professora de la UPF i una de la UB.



El fet que els homes dediquin més temps a la cura dels fills menors ha contribuït a una distribució més igualitària de les hores dedicades al treball no remunerat. Posar la rentadora, netejar la casa i fer petites reparacions són algunes de les tasques en què ha disminuït més la bretxa de gènere. Malgrat tot, la dona continua sent la responsable principal de la llar i de les cures.

Tot i que les dones destinen 3 hores menys setmanalment al treball no remunerat que abans de la pandèmia, l’informe assegura que continuen sent les responsables principals de les tasques de la llar i de les cures domèstiques, dedicant-hi un(43 hores). Els homes, en canvi, hi dediquen un. Aquesta equiparació respon, segons apunta l'estudi, a l’exposició de les responsabilitats familiars durant el confinament i l’augment de la flexibilitat laboral.

