​L'Estat confirma la Costa Brava com l'únic punt de Catalunya per l'eòlica marina

Ja es oficial: elés l'únic espai de Catalunya on es podrà desenvolupar l'. El consell de ministres, després de setmanes d'ajornar-ho, ha(POEM), pas previ a una subhasta on les empreses interessades hauran de presentar els seus projectes. De moment, hi ha sis propostes diferents , a banda d'una parc eòlic experimental impulsat per la Generalitat El POEM inclouper desenvolupar energia eòlica a les costes de l'Estat. L'anomenada LEBA1 és l'única de Catalunya i se situa al nord de la Costa Brava, a la zona de la. Finalment, l'Estat ha tirat endavant el document sense gaires canvis respecte de la declaració ambiental estratègica, publicada a mitjan de desembre. La zona tindrà una superfície dedels 5.000 que sumen les cinc demarcacions i tindrà unaDe moment, fins a sis empreses han manifestat la voluntat de presentar-se al concurs públic.i entorn de 35 aerogeneradors. És el cas del projecte Tramuntana, impulsat per les empreses Sener i Blue Float Energy, que després de dos anys d'estudis previs, presentacions i debats públics, és el més madur.[noticia]252501[noticia]El següent pas serà que l'Estat convoqui el. “No és un procés ràpid ni automàtic”, advertia fa unes setmanes, ministra de Transició Energètica, en una entrevista a Nació . De fet, el sector considera que aquesta subhasta no es realitzarà fins a la segona meitat de l'any. El futur parc eòlic marí de la Costa Brava, per la seva banda, podria ser realitat com a molt d'hora el 2030.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor