SkyShowtime: la nova plataforma que arriba a Catalunya per competir amb Netflix i companyia

per lluitar amb els principals serveis d'streaming. Després del terratrèmol generat per Netflix arran del seu canvi de política al voltant dels comptes compartits,i a la resta de l'Estat amb un catàleg immens de pel·lícules i sèries (diverses exclusives, gràcies a les empreses matrius a les que forma part la plataforma). El servei de contingut en streaming és propietat de dos gegants de l'audiovisual i la comunicació als Estats Units:(tot el grup britànic Sky, NBCUniversal, SyFy, Dreamworks, Amblin, Nickelodeon i Peacock, entre d'altres) i la(tot el contingut de Paramount, la CBS, The CW, MTV, Showtime, entre d'altres).a través de les plataformes més conegudes i clàssiques, com Netflix, Amazon Prime Video o HBO, però com han fet moltes altres productores (especialment les conegudes, antigament, com a majors de Hollywood),gràcies al seu conglomerat d'empreses. Totes dues són gegants de la comunicació i l'audiovisual als Estats Units.Altres similars són, entre d'altres. Ara bé, SkyShowtime arriba a Catalunya (i la resta de l'Estat i Andorra) amb un extens catàleg gràcies al fons d'armari que tenen les dues megaestructures empresarials. Sèries i pel·lícules, diverses només disponibles a partir d'ara en aquesta plataforma, ja es poden veure a partir d'avui.Com moltes plataformes, SkyShowtime presenta una oferta limitada per adquirir el seu servei en les primeres setmanes d'existència. És una de les quotes més barates de tot el mercat: per ara, si et fas nou client, només et costarà 2,99€. Ara bé, per gestions bancàries, et cobraran un 1 euro més. Sense l'oferta, la plataforma seguirà sent una de les menys cares de tot el que hi ha disponible actualment. La quota mensual seria de 5,99€ al mes.Amb una primera ullada, veurem que SkyShowtime té una molt interessant col·lecció de contingut, gràcies a les empreses matrius que s'han unit per formar aquest servei d'streaming. Tenen aquestes col·leccions marcades: Dreamworks, Nickelodeon, Paramount+, Paramount Pictures, Peacock, Showtime, Sky i Universal. A partir d'aquí, serà el primer cop que podrem veure molts continguts (especialment dels EUA) en una plataforma amb servei a Catalunya.El catàleg disposa d'un variat ventall de sèries, però hi ha diverses que només es poden veure en aquesta plataforma:(la nova de Sylvester Stallone),(adaptació del famós videojoc),(amb Helen Mirren i Harrison Ford), The Offer (sobre el rodatge de The Godfather) Un altre dels elements més destacats és que arribaran, per fi, moltes pel·lícules que no estaven disponibles encara a Catalunya i la resta de l'Estat a través de l'streaming per una qüestió de drets. Diversos exemples de films, ja disponibles a SkyShowtime, que abans no es trobaven enlloc (si no es comprava la pel·lícula, és clar):· Save Private Ryan· The Truman Show· The Godfather: The Death of Michael Corleone (el nou muntatge)· A Beautiful Mind· Tota la saga d'Indiana JonesPodeu consultard'SkyShowtime en aquest enllaç

