Què es necessita per fer la preinscripció escolar?

Documentació identificativa:

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a

Documentació acreditativa:

Per fer la sol·licitud de preinscripció escolar cal presentar documentació per acreditar la identitat de les famílies i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. La preinscripció es fa de forma telemàtica, per tantels documents i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari per tal de poder-los adjuntar. A continuació, tota la documentació detallada pel Departament d'Educació que caldrà acreditar a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció:Llibre de família o altres documents relatius a la filiacióQuan l'alumne/a estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.Si l'alumne/a és estranger necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d’origen.Per justificar que téen el mateix centre, o bé que la mare, pare o tutor legal hi treballen, no cal presentar cap document.Per justificar la. En rebre la sol·licitud de preinscripció el centre consulta les dades del padró per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne/a, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne/a viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.Per acreditar la. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.Per justificar la. Cal aportar documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.Inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne/a, del pare o la mare o d'algun germà o germana. Si no es pot validar interadministrativament o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.Per acreditar que l'alumne/a forma part d'una. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

