Destapen whatsapps del cas Kitchen que mostren com la policia espanyola conspirava contra l'independentisme

Revelació majúscula d'El País. Una investigació del diari espanyol català i contra Podem. Tots els missatges destapats són del 2015 al 2019, quan governava el Partit Popular amb Mariano Rajoy com a president espanyol i, principalment, ambcom a ministre de l'Interior. Segons revela el rotatiu, els dos principals protagonistes de l'intercanvi de missatges són, cap de la policia espanyola, i, ex-número 2 del ministeri.El contingut d'aquests missatges escenifica com des del ministeri s'impulsaven investigacions contra líders independentistes i figures de Podem,i, de manera reiterada, sense un suport judicial.i el seu compte fals a Suïssa va ser molt controvertit, però és que l'alcaldable de Junts també hauria estat objecte d'un segon intent de maquinació d'una informació cuinada pels serveis policials espanyols, segons revela la investigació.Un altre afer va ser el del registre del domicili de l'expresident Jordi Pujol, durant l'octubre de 2015. Martínez, des del ministeri de l'interior, demana a Pino que l'informi de qualsevol cosa que passi durant la jornada i l'insta a fer "molt soroll" amb els efectius de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la policia espanyola. En conjunt, hi havia una clara intenció, segons els whatsapps mostrats per El País, de

