Ayuso es presenta com a salvadora de Catalunya davant del Círculo Ecuestre: «No esteu sols»

El PP sempre s'hi ha trobat bé, al. El club de l'upper Diagonal ha acollit aquest dilluns una conferència de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, acompanyada del president i vicepresident del club barceloní, Antonio Delgado i Enrique Lacalle, i conduïda per l'actor i fundador de Ciutadans. La líder dels populars ha assegurat que Catalunya és "casa seva", i ha impartit doctrina davant d'un públic al qual ha promès que podria salvar amb les seves receptes. "No esteu sols", ha llançat Ayuso, que també ha desitjat que arribi un dia en què "Madrid i Catalunya" vagin juntes com un "sol home". "Seríem imbatibles", ha afegit.El seu desig és també el desig del club conservador de la zona alta barcelonina. No ho ha amagat en cap cas, que li ha traslladat que el Círculo és casa seva, i que és una persona molt "estimada" per la seva "excel·lent" gestió de govern. "Tenim certa enveja. Madrid va com un tret", ha afegit Lacalle. S'ha desfet en elogis cap a Ayuso, de qui ha descrit que té idees clares i un projecte definit: "Quin tro de senyora", ha reblat. Els elogis han seguit de la mà de Boadella, que ha definit Ayuso com la seva presidenta, malgrat ser català. Ha assegurat que, darrere el seu aspecte de "dolça fragilitat", hi ha una dona amb fortalesa per implantar una concepció liberal de la societat. "ha estat el crit que ha fet servir per acabar la seva presentació el fundador de Ciutadans.En aquest punt, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha explicat que aquesta és laque visita Catalunya des que és presidenta: "Ho repetiré en mil ocasions perquè soc a casa meva", ha declarat. Ha fet servir tòpics, en la seva intervenció, com furgar en què a Catalunya hi ha "valents" que planten cara al català, com el pare de l', o Escuela de Todos. "A tots ells, vull recordar-los que no esteu sols. Tota l'que no trepitja drets està amb vosaltres", ha proclamat la popular, que ha assegurat que Madrid és tot el contrari perquè no "s'humilia a ningú" per com parla. "No esteu sols, aquí estem els defensors de la Constitució, no ens callarem", ha repetit en un altre moment de la seva intervenció.Ha remarcat, també, que aquests "deliris del separatisme" tenen sotmès a, que segons ella, caurà rendit davant d'una suposada intenció de desmuntar l'ordre. "S'ha acabat. S'ha acabat demanar diàleg per trencar Espanya amb els diners de tots. S'ha acabat faltar al respecte dels edificis públics que són de tots per embrutar-los amb la seva propaganda. S'ha acabat polititzant la vida sencera. Polititzar-ho tot és definició del", ha afegit.La compareixença d'Ayuso s'ha dut a terme en paral·lel a la presentació de laimpulsada per Vox contra Pedro Sánchez, en la qual el PP ja ha anunciat que s'abstindrà. Ayuso l'ha titllat d'"insensata i innecessària", i s'ha limitat a fer una crida a sumar-se al projecte que representa Alberto Núñez Feijóo en el següent embat electoral. "A les pròximes eleccions es juga la mateixacom la coneixem", ha afegit Ayuso.Després de mostrar una versió apocalíptica de Catalunya i Espanya, ha posat en relleu les virtuts de Madrid. Ha obviat les multitudinàries manifestacions de sanitaris en contra de la seva gestió, i ha remarcat la comunitat com un espai on trobar les llibertats "arravatades", on es troba una administració "amable i respectuosa", sense pressions fiscals ni impostos, el que permet "estimular l'economia". "Als carrers de Madrid es respira la il·lusió", ha afegit Ayuso, a qui el públic no ha demanat en cap moment sobre els problemes socials que afecten el territori. Fins i tot, ella mateixa s'ha atrevit a dir que treballen amb lacom la sanitat i l'educació.Tot just fa un mes, el 26 de gener, el Círculo ja va acollir el màxim representant del PP, Alberto Núñez Feijóo, al qual van situar com "el present i el futur d'Espanya", en paraules del vicepresident de la casa, que també és exdirigent del PP. En la seva intervenció, Feijóo va sostenir que si governa Espanya, voldria deixar un balanç "integrador i una Espanya més vertebrada i cosmopolita", i que l'estabilitat formés part de la política catalana. Feijóo, com Ayuso, va ser rebut quan el Cercle viu un, amb tensions a la junta entre Delgado i Lacalle, de cara a les eleccions que ha de celebrar la casa a la tardor. El duel entre els dos dirigents del club conservador, però, s'ha tornat a apaivagar amb la presència de la dirigent popular, admirada per tots dos. "Avui tothom m'ha dit que em quedi aquí un temps. Però tinc molt d'embolic a Madrid", ha tancat la dirigent popular.

