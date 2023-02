Desenvolupen un nou mètode per detectar virus com la Covid en menys d'una hora

Un grup d'experts de diferents centres ha desenvolupat und'ARN, és a dir, virus com ara el, el virus de la(H1N1) o el(VSR), un patogen que afecta nounats i que exigeix un atent diagnòstic diferencial.La metodologia, que es basa en l'ús de, és efectiva i resulta més ràpida que una prova tipus PCR, ja que pot aportar resultats en menys d'una hora tot i tenir una sensibilitat i especificitat equivalent. Així ho recull un treball interdisciplinar que s'ha publicat a la revista Journal of Molecular Sciences.Hi han participat experts i investigadors de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) i l'Institut de Nanociència i Materials de l'Aragó (INMA).El treball de recerca es va dur a terme en el marc del projecte POC4CoV i va ser finançat a través de Salud Global, una plataforma del CSIC. Posteriorment, la recerca ha continuat com a part d'un projecteper lluitar contra la Covid-19, en què també participen experts de la Facultat de Química de la UB.Segons informa la universitat, el nou mètode es basa en la capacitat de les(PPRH) -dissenyades pel Grup de Teràpia en Càncer de la UB- per. Quan aquesta estructura híbrida es connecta amb una sonda molecular i es posa en contacte amb la mostra del pacient afectat, s'obté un senyal de detecció de l'agent viral.Entre els avantatges que presenta en la detecció d'ARN víric, destaca que té unaequivalent a la de la prova PCR i pot aportar. L'alta afinitat dels PPRH per l'ARN viral és una propietat que es pot aplicar per inhibir el procés de replicació del virus.

