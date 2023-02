ERC tombarà totes les esmenes de Junts: «Ja tenim uns pressupostos bons»

Moció de censura de Vox

ERC no acceptarà que ha presentat Junts al projecte de pressupostos queha enllestit amb el PSC i els comuns, i que s'aprovarà, previsiblement, el 10 de març. Així ho ha anunciat aquest dilluns la portaveu dels republicans,, que ha assegurat que el partit votarà en contra perquè ja existeixen uns. D'aquesta manera, es tanca la porta a les 840 esmenes que dijous passat va presentar el partit de Laura Borràs i Jordi Turull, i que buscaven, entre altres mesures, la rebaixa de la pressió fiscal i blindar encara més el desenvolupament decom el Quart Cinturó, l'ampliació del Prat i el Hard Rock.Vilalta, en la seva intervenció, ha explicat que votaran en contra de totes les esmenes dels grups que no formen part de l'acord a tres bandes pels comptes. "No hem arribat a acords perquè no ho han volgut", ha etzibat la portaveu d'ERC a Junts. Així mateix, ha recordat queno acceptar esmenes dels altres grups. Per últim, ha carregat contra les crítiques de Junts a l'acord entre ERC, socialistes i comuns: "És curiós que Junts ens critiqui a ERC per arribar a un acord sobre infraestructures territorials i que ara defensin trinxar més el territori. Ens critiquen a nosaltres quan demanen el doble".Aquest dilluns, també en roda de premsa, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat a ERC i PSC que en cap cas doni suport a una esmena en especial , sobre l'impuls dels macroprojectes. "Que ho tingui clar Junts, però també el PSC. Votar a favor d'aquesta esmena és votar a favor que Catalunya no tingui pressupost", ha sentenciat el dirigent dels comuns. També ha recordat que si es destina "" a aquests projectes, es despenjaran de l'acord.Pressupostos a banda, aquest dilluns Vilalta ha explicat que a Madrid els republicans estan negociant amb la resta de formacions presents al Congrés unha presentat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Vilalta ha criticat que amb aquesta moció es posi al centre l'extrema dreta, per la qual cosa ha assegurat que treballaran per no "fer-li el joc" i no participar en aquest debat. Ara bé, perquè "tingui sentit" ha apuntat que cal que l'acció sigui compartida."És una maniobra de l'extrema dreta per guanyar protagonisme", ha insistit la també secretària general adjunta dels republicans, que ha garantit que prendran la paraula "per" el partit ultra si finalment no hi ha acord amb la resta de grups i s'acaba participant del debat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor