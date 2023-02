Ronaldinho provoca un rècord històric a TikTok amb la seva participació a la Kings League

Com serà la Final del Camp Nou?

Veureamb la samarreta dede la Zona Franca de Barcelona per participar a laes pot considerar un moment històric per a l'streaming. El brasiler, mític exjugador del Barça, va participar en la lliga dirigida i creada per Gerard Piqué amb l'equip d'Ibai Llanos, després de setmanes de negociacions i converses per tancar el seu "fitxatge".Aprofitant el rebombori generat per Gaúcho, Piqué va anunciar que Ronaldinho seria el primer president d'un equip de la. És a dir, que la competició farà el salt a Llatinoamèrica. Encara, però, es desconeix com, quan i amb quins companys de viatge. Ara bé, el sol fet que diumenge jugués Ronaldinho a la Kings LeagueLa competició, que arrasa en visualitzacions en plataformes com TikTok,(xifra de l'acumulat d'audiència de tots els canals que poden retransmetre la Kings) van seguir en directe a través de Twitch la participació de Ronaldinho. Ara bé, el rècord històric va arribar, precisament, per TikTok:de persones van seguir a través de la xarxa social el partit entre, superant el rècord anterior que estava en possessió dei la presentació del seu concertEl final de la fase regular i les eliminatòries deixaran els quatre millors equips del torneig, que se citaran a la gran final del Camp Nou. Serà el 26 de març, segons la web del Barça a partir de les 18 hores. Abans, però, és probable que s'organitzin actes dins el recinte de l'equip blaugrana, on es preveu que hi hagi presència dels 12 presidents que han participat en aquesta primera temporada del projecte. Ja s'han venut més de 45.000 entrades, segons va explicar el president del Barça, Joan Laporta, perquè els espectadors presenciïn les semifinals i la final de la lliga.

