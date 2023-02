Ni les lesions aturen Alexia Putellas: «The Best» per segon any seguit

segueixen acumulant premis per passar a la història del futbol femení. La jugadora blaugrana ha estat reconeguda de nou, per segon cop consecutiu, amb el premique reconeix a ladurant el passat 2022. A l'octubre ja va sumar també la segona Pilota d'Or seguida . En aquesta ocasió, Alexia Putellas s'ha imposat a l'estatunidenca Alex Morgan i a l'anglesa Beth Mead.I precisament en un any que no ha estat el millor per a la catalana, ja que està apartada dels terrenys de joc des del juliol passat per una de les pitjors lesions al món de l'esport. La capitana del va trencar-se el lligament anterior creuat del genoll esquerre quan entrenava amb la selecció espanyola en la preparació de l'. La recuperació d'una lesió d'aquestes característiques pot allargar-se gairebé un any i, de fet, fa només unes setmanes Alexia Putellas va començar a trepitjar la gespa de la ciutat esportiva.Per altra banda, el premi al millor jugador masculí que atorga laha estat per, després de la seva excel·lent actuació per portar ela l'. L'excapità del Barça s'ha imposat als francesosi ha agafat el relleu del blaugrana, que l'havia guanyat els últims dos anys. A banda, el millor onze femení de l'any també té un clas segell culer amb fins a quatre futbolistes blaugranes. La central, la lateral, la migcampistai la mateixa Putellas.

