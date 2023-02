Els pèrits de Borràs asseguren que s'ha alterat el contingut dels discos durs intervinguts a casa d'Herrero

Posen en dubte els correus

La Guàrdia Civil diu que no hi ha hagut alteracions

Dia clau aquest dilluns al judici dels contractes a la(ILC). El tribunal ha vist una pericial que ha de ser decisiva per fer caure la principal prova que incrimina: els correus electrònics en què la presidenta de Junts i l'informàticparlen del fraccionament de contractes i com fer pressupostos falsos, i la cadena de custòdia de les proves que es van obtenir a casa d'Herrero l'any 2018.Els pèrits de la Fiscalia i de la defensa han comparegut conjuntament i s'han contradit davant dels jutges. Els pèrits de lahan assegurat que no s'han alterat els discos durs que es van intervenir a casa d'Herrero, però els pèrits de Laura Borràs han garantit que el contingut dels discos durs es va modificar, perquè el hash -- va canviar."En informàtica forense, el precinte és el hash i s'utilitza sempre per garantir la integritat d'una evidència", ha afirmat el pèrit, pèrit de la defensa de Borràs, i autor de l'informe juntament amb el polèmic pèrit, condemnat per assassinat d'una activista socialista durant la Transició. "Aquesta evidència té la garantia matemàtica absoluta que no és la mateixa", ha assenyalat Rubio, que ha indicat que es va "toquetejar" el material en primera instància."Elsvan interactuar amb aquest dispositiu, amb aquest disc dur, i es van connectar al Gmail per descarregar-se els correus d'Herrero", ha ampliat posteriorment el pèrit, que també ha indicat que precintar el material no és tan fàcil com "posar-lo en una bossa", sinó que cal dur a terme un mecanisme específic -el hash- per garantir que no es torna a tocar."Quan s'intervé un disc, es fa un bolcat i es calcula el hash. I, en aquest moment, aquest concepte ja no torna a canviar, perquè és l'original. I es fa servir sempre per garantir la integritat d'una evidència", ha apuntat Rubio en el transcurs de la declaració. Com a mínim, ha indicat,, perquè el hash és diferent.La fiscal, en el seu torn, ha fet una pregunta molt concreta: es pot garantir que el contingut és el mateix de l'original respecte de les còpies? ". Però com que no coincideix, el contingut ja és diferent. Les dades no són les mateixes, han variat. No sabem de quina manera, però és diferent", ha apuntat. En aquest punt, la fiscal ha volgut evidenciar que, si bé els pèrits diuen que la prova s'ha alterat, no es pot concretar en quins termes s'ha modificat.Pel que fa als correus, el pèrit Hellín els ha posat en dubte. Ha indicat que hi ha dos tipus d'escorcolls en aquests casos. Primer n'hi ha un d'estàtic, a través del qual es van obtenir entre set i vuitdes de la direcció electrònica d'Herrero. Aquests correus es van imprimir en un dispositiu concret que els Mossos van connectar a l'ordinador de l'informàtic que havia treballat per la ILC. En el registre dinàmic -és a dir, un registre que es fa connectant-se al Gmail- es van extreure "tots els correus" que hi ha emmagatzemats al servidor, inclosos els que hi ha a la paperera. "", ha apuntat el pèrit, condemnat per assassinat durant la Transició.El ministeri públic ha fet referència a les descàrregues que en van fer els Mossos, i s'ha interessat sobre si coincideix el hash de tots ells. La xifra de correus analitzats balla, i la diferència -segons Hellín- és per l'eina que s'ha fet servir, que compta els eliminats. "Normalment, els arxius que contenen correus no s'esborren: queden marcats com a esborrats", ha apuntat Rubio per complementar les explicacions de l'altre pèrit de la defensa. Rubio s'ha mostrat taxatiu en tota la seva declaració, amb una actitud tallant amb la Fiscalia quan ha notat que no se li deixava esgotar les respostes.Els pèrits de la, prèviament, han volgut relativitzar la importància d'aquesta eina. Durant la seva intervenció, els pèrits han explicat que no tots els discos durs que van intervenir a casa d'Herrero tenien hash --, però han relativitzat aquest factor. En aquest sentit, han recordat que la lletrada de l'administració de justícia va dir que no era necessari. També han explicat que van treballar sobre còpies i han explicat que, per comprovar que les còpies són fidels a l'original, només cal comparar-les amb l'original, que es troba en seu judicial.Això tampoc és tan clar, segons els pèrits de Borràs. "", ha explicat el pèrit Rubio. En informàtica forense, doncs, la clau de tot és el hash, que permet clonar evidències amb la garantia que no es pot alterar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor