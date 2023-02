Hi va haver fraccionament? Borràs haurà de respondre



Laura Borràs haurà d'explicar si hi va haver fraccionament de contractes i perquè va optar per fer diversos contractes menors per al projecte de la pàgina web de la ILC i no pas un contracte negociat, com plantejaven tècnics de l'organisme i com haurien advertit interventores de la Generalitat. Segons han explicat diversos testimonis, Borràs va negar-se a canviar el tipus de contractació malgrat les advertències de possibles irregularitats. La presidenta de Junts defensarà la seva actuació -testimonis com el seu successor a la ILC l'avalen-, argumentarà que el tipus de contractació era l'adequat i que no hi va haver pas fraccionament, perquè eren projectes diferents.