El «ferro» de Junts i l’essència de CDC es retroben en una calçotada de germanor amb Pujol

Avui, calçotada amb el Prs Pujol, amb presència de noms propis de totes les famílies del sobiranisme independentista: Prs. Artur Mas, @jorditurull Jaume Giró @lciuro @pilarcalvo13 @miriamnoguerasM @jcanadellb i una 80 d’empresaris i societat civil.

L’espai es va retrobant pic.twitter.com/isll7AaT0f — Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 26, 2023

Ja fa temps queha sortit de l'ostracisme i cada cop se'l veu més en actes públics. L'expresident, que s'ha recuperat d'un ictus que va patir fa uns mesos, té ganes de dir-hi la seva sobre el moment polític que viu el país. Quasi una dècada després de la confessió de la deixa a Andorra, i encara pendent de judici, els seus hereus ja no s'amaguen i reivindiquen el seu llegat.Aquest mateix diumenge,han fet una calçotada de germanor presidida per Pujol. La fotografia -com ha passat en altres àpats força recordats- l'ha compartida la periodista. "L'espai es va retrobant", ha celebrat a Twitter. Rahola també va compartir una fotografia, ja fa anys, on apareixien Puigdemont i Trapero a la casa que la també activista té a Cadaqués.Els protagonistes, ara, són uns altres. Entre els noms que han assistit a la calçotada hi ha l'expresident, el secretari general de Junts,, la portaveu al Congrés,, o els diputats. També els exconsellers. Totes les ànimes de Junts, reunides al voltant de Pujol.

