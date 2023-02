Colau alerta del retorn de la «sociovergència» a Barcelona: «Faria mal a Catalunya»

Albiach: "Zero euros a macroprojectes fracassats"

L'alcaldessa de Barcelona,, ha alertat del retorn de la 'sociovergència' a la capital catalana després queno hagin tancat la porta a un pacte"Em preocupa i crec que faria molt mal a Catalunya. I és des d'aquesta aliança que es proposen coses tan forassenyades com l'ampliació de l'aeroport, el casino del Hard Rock o més autopistes com la B-40 per seguir trinxant el territori", ha afirmat Colau aquest diumenge en les jornades municipalistes d'En Comú Podem. De fet, la líder dels comuns al Parlament,, ha volgut llançar un avís de futur a: "No ens tremolaran les cames a dir no als propers pressupostos si hi ha un sol euro als macroprojectes"."Hi ha qui vol tornar a les receptes del passat. I, de fet, serà el gran dilema a Barcelona i a tots els municipis", ha recalcat l'alcaldessa de Barcelona i també co-coordinadora de Catalunya en Comú, que s'ha referit directament al candidat de Junts, l'exalcalde Xavier Trias. "i, dit amb molt de respecte, es tracta d'una persona amb molta experiència però que representa les polítiques del passat: la barra lliure que ens va deixar milers de pisos turístics il·legals i una mobilitat protagonitzada pel cotxe, a la qual no volem tornar", ha reflexionat en veu alta Colau. "I amb no poca sorpresa veiem com no només l'antiga Convergència vol tornar al passat, sinó que el PSC aixeca el veto recíproc i s'apunta a una possible tornada de la sociovergència", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona."Ho veiem a la, i en ciutats com Molins de Rei, Llançà o Calella. I ara han obert la porta a pactar també a Barcelona. Ells volen tornar al passat, però nosaltres volem mirar al futur i volem governs progressistes", ha comentat Colau, que ha parlat de "defensar els veïns" perquè no tornin les "polítiques de contaminació, especulació i de retallades dels serveis públics"."A Barcelona portem vuit anys demostrant que allò que ens deien que era impossible, s'ha fet realitat. Som la ciutat de tot l'Estat que fa més habitatge públic i som líders en inversió social", ha recordat l'alcaldessa de la capital catalana. "liderats per nosaltres que tirin endavant polítiques transformadores i valentes", ha conclòs Colau.Per la seva banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha volgut aplaudir la "valentia" de l'alcaldessa de Barcelona amb el trencament de relacions amb Israel. "Això és sentit comú", ha assenyalat Albiach, fent servir el lema d'En Comú Podem per a les eleccions municipals del 28 de maig: "". "Sentit comú també és el que defensa Mijoler al Prat de Llobregat, en contra d'una ampliació de l'aeroport en plena crisi climàtica", ha afegit la líder dels comuns.De fet, Albiach ha tornat a aprofitar per carregar contra els projectes d'ampliació del Prat, el Hard Rock i la B-40. "Són projectes fracassats i els hem de col·locar a la paperera", ha etzibat la líder dels comuns al Parlament. "L'acord dels pressupostos té una única línia vermella i és zero euros a macroprojectes del segle passat", ha comentat Albiach. "I aquí ERC no sap massa bé on estar, que vol i dol. Però nosaltres tenim paraula, complim els acords i exigim la mateixa lleialtat a les altres parts", ha reblat Albiach.

