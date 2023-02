El Govern estudia buidar del tot el Pantà de Sau i transvasar l'aigua a Susqueda

Elté damunt la taula una mesura poc habitual, però no per això sense precedents , per: transvasar-la al de Susqueda, tal com ha avançat RAC1. Avui, el nivell de les reserves d'aigua al país ha caigut fins al 28%, un escenari que inquieta molts experts i expertes, sobretot per la seva evolució. La pròxima setmana serà clau en la gestió de la. Sense cap període de pluges a l'horitzó, la Generalitat podria decidir incrementar l'alerta fins a l'excepcionalitat, amb tot el que això comporta.Actualment, el Pantà de Sau, el segon embassament del país per mida, a penes supera el. Aquest és un nivell de reserves tan baix que els i les especialistes consideren que podria afectar i malmetre la qualitat de l'aigua que hi queda, ja que passaria a estar en contacte amb els fangs del fons.Aquest és el principal motiu pel qual el Govern estudia transvasar l'aigua en unaque, tot sigui dit, éstant tècnicament com pels efectes en el medi ambient que té. En joc està, per exemple, la supervivència dels seus peixos. N'hi ha milers i, entre ells, espècies autòctones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor