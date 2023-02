Colau carrega contra Illa per haver fet befa de l'alcalde de Terrassa

L'alcaldessa de Barcelona,ha censurat les paraules del primer secretari del PSC,, que en un acte a Terrassa va criticar que a l'alcalde de la ciutat vallesana, "sempre li passen coses". "El protagonista de Terrassa ha de ser la ciutat, no el seu alcalde", va dir dijous.La batllessa i líder dels comuns ha considerat que aquestes paraules "" ja que Ballart ha estat víctima d'atacs homòfobs. "Estic convençuda que Jordi Ballart preferiria no rebre insults o burles constants per la seva orientació sexual o per la malaltia del seu fill. Aquestes declaracions són impròpies d'un cap de l'oposició i en general són impròpies d'una persona demòcrata", ha valorat Colau, que ha exigit una rectificació al dirigent socialista i que demani disculpes.També l'(OCH) s'ha pronunciat contra la "intolerable" declaració d'Illa. "Una de les qüestions personals que pateix l'alcalde de Terrassa es denomina homofòbia", ha subratllat l'entitat, que ha lamentat que el líder del PSC faci "befa" de la "situació personal" de Ballart, que fins al 2017 era militant del partit.

