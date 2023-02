Què sabem fins ara de la tragèdia adolescent de Sallent

La investigació dels Mossos

Emergeix la hipòtesi de l'assetjament transfòbic i racista

Educació acompanya el centre de secundària

(el Bages). Aquest titular ha impactat, com pocs, en la societat catalana els últims dies. Lesque se'n desprenen són moltes i, algunes, s'han anat resolent amb el pas de les hores: per què s'han tirat? Per què no les han aturat? Alguna cosa fallava i ningú ho havia detectat?Tot just saber-se el cas, la notícia era aquesta: dues nenes queien d'un tercer pis a la localitat bagenca , una va morir a l'instant i l'altra quedavai era traslladada poc després a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on encara està ingressada. Aleshores, elsd'Esquadra van descartaren el succés i es van posar a treballar per esclarir si la caiguda havia estat accidental o voluntària.al balcó des d'on s'havien tirat. És en aquest moment quan comencen a aparèixer els possibles motius que les haurien portat a prendre la dràstica decisió de prendre's la vida. Totes duesa l'institut on estudiaven, a la mateixa localitat de Sallent, i una orientadora els feia un segment especial per la seva. No obstant això, només saber-se que s'havien suïcidat, el centre de secundària es va afanyar a dir que no havia detectat que els companys i companyes els hi fessin bullying. La conselleria d'Educació els hi va fer costat.A banda de l'institut, les nenes també estaven sent ateses pels serveis socials de l'Ajuntament i una d'elles havia estat derivada als serveis de salut mental . La Policia Local també ha assegurat aque en cap moment van rebre una denúncia "ni formal ni informal" que els fes sospitar de possibles conflictes a casa.Als Mossos els fa sospitar que l'institut no detectés cap anomalia de la relació amb els companys i companyes amb les bessones i que a la policia tampoc els hi arribés cap denuncia. Precisament per això, mantenen en tot moment totes les línies d'investigació obertes i acaben descobrint que les nenes feia només dos o tres anys que vivien a Sallent. Hi havien arribat amb la seva família, que també està formada per un fill més petit, des de. Segons la informació que ha transcendit,. És aquí quan comença a prendre forma la hipòtesi de l'assetjament. I és aquí, també, quan Educació posa en dubte la teoria del centre i comença a plantejar-se la idea que a les bessones els hi feien bullying.Rascant una mica més en el cas, els Mossos descobreixen que a la carta d'una de les nenes, la que ha mort, escriu que desitjava iniciar el procés de canvi de gènere perquè se sentia un noi. De fet,. Ho ha explicat el seu avi Gustavo Lima al canal de televisió argentí A24. "Li deien Ivana", ha compartit, colpit , el familiar. "El meu net no resistia el bullying que li estaven fent” i va escriure que" si no era feliç llavors, no creia que ho pogués arribar a ser". L'avi també ha revelat que la germana que es va suïcidar amb ell, en el fons, no volia morir, però. En el moment dels fets hi havia el pare al domicili.Amb la posada en escena de les noves informacions, els Serveis Territorials d’Educació van mantenir una reunió amb l'institut i es van posar a la seva disposició per gestionar "de la millor manera" el cas Sallent, que està sota investigació judicial. Part de la implicació actual de la conselleria amb el centre implica donarper travessar aquest dur tràngol, però, també investigar per què no es va activar cap protocol d'atenció a les víctimes del presumpte assetjament. Així ho ha anunciat la secretària de Transformació Educativa,, en declaracions a RAC1. "Quan hi ha indicis, s'ha de posar en marxa el protocol", ha assenyalat la responsable del departament, per tot just després apuntar que esclariran "si és que no es tenien les dades, si no se sabia o si no van valorar-ho".Mentrestant,per trobar nous detalls que ajudin a entendre millor què és el que ha passat.

