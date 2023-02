Els carrers de Barcelona mostren la seva solidaritat amb Ucraïna

Amb el lema “”, milers de manifestants han desfilat pelen contra de la invasió russa. Un any després, la guerra no mostra símptomes que hagi d'acabar aviat. Per aquest motiu, milers de persones de la comunitat ucraïnesa-catalana han decidit reunir-se al crit de “” (Glòria a Ucraïna). Un dels aplegats ha sintetitzat l’objectiu de la convocatòria: “”, ha clamat, de només 18 anys.La manifestació ha estat convocada per les associacions ucraïneses de Catalunya, activistes ucraïnesos i catalans en suport a Ucraïna. A les, les persones que demanen pau i justícia pels ucraïnesos han caminat direcció a la, on s’ha obert l’acte commemoratiu. Allà, el cant coral de la parròquia ucraïnesa ha entonat l’himne del país en un dia tan significatiu. Entre alguna llàgrima, tots els aplegats, membre de l’, ha llegit un manifest en què ha reclamat “”. Un discurs acompanyat de crits ucraïnesos demanant la fi a la guerra. També ha expressat gratitud per la integració dels ucraïnesos a Catalunya. “” han cridat milers de boques encoratjades.(29 anys), marit d’una dona ucraïnesa, demana “”. Gran part dels càntics han seguit aquesta línia, com “Putin terrorista, Rússia agressora”. I és que ja es registren 364 civils morts i 759 ferits, segons l’ONU. Tot i que, l’organisme considera que la xifra real és més alta per falta de control en la zona conflictiva., barcelonina des de fa 20 anys però d’origen ucraïnès, reivindica la “llibertat” d’Ucraïna. La dona ha mostrat sentiment de “dolor i impotència per no poder fer res” per aturar aquesta situació., una jornada que ha tenyit de blau i groc els carrers de Barcelona.

