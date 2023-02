Els clubs de la Queens League ja tenen presidents i presidentes... amb Aitana Ocaña al radar

Porcinas FC estarà presidit per la streamer i exparella del president rival The Grefg, Gemita

Després del gran èxit de la, la competició des'expandeix. La nit d'aquest divendres ha nascut oficialment la versió femenina, la. Si bé encara no es coneixen els detalls oficials sobre quan i com donarà principi aquesta nova lliga, es preveu que primer doni fi l'actual competició, la d'homes, que tindrà la seva gran final a quatre al Camp Nou el pròxim 26 de març. Per tant, l'inici de la Queens League se situaria sobre el mes de maig amb una data confirmada: serà elsi no els diumenges, com la Kings League.Ara bé, malgrat les actuals incerteses, ja s'han donat a conèixer els primers detalls sobre la nova competició de futbol femení, amb les-alguns repeteixen de la Kings League, mentre que altres han delegat-. Tot, en una gala que ha tingut com a convidades VIP les jugadores del Barça, que seran les ambaixadores dels germansCom a curiositat friqui, el presidentha explicat que ho ha intentat tot per fitxar la cantant catalanacom a presidenta del seu club, però no se n'ha pogut sortir. Això sí, les presidentes i presidents finals s'han compromès a tirar personalment el penal quan surti la carta que dona aquesta possibilitat.Amb tot, aquests són els equips que competiran a la Queens League i els seus presidents i presidentes:

