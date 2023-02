El Sinn Féin promet reconèixer una Catalunya independent si governa a Irlanda

Nova figura a Exteriors

El president de la Generalitat,, s'ha reunit aquest divendres amb la cap de files del, a Dublín. En la compareixença posterior, McDonald ha promès que la seva formació reconeixeria un estat català independent en cas que governessin a Irlanda. "Els catalans han de poder decidir", ha assenyalat la presidenta del Sinn Féin, que es va imposar a les urnes en les últimes eleccions a. Amb aquestes paraules, en tot cas, ha volgut posar de manifest el seu suport a la possibilitat d'un referèndum acordat com el que reclama Aragonès a través d'un acord de claredat que estructurarà les properes setmanes a través de diverses reunions amb partits i entitats arreu del país."La millor opció, per Madrid i per als catalans, és construir un full de ruta i decidir com es pot mediar. És la manera més bona per mantenir la cohesió social, encara que hi hagi visions molt diferents al respecte", ha apuntat McDonald, que ha donat per fet que Catalunya hauria de poder tenir una capacitat ràpida d'ingrés a la(UE). "Som europeus", ha destacat la presidenta del Sinn Féin, que en tot cas ha prioritzat la via del referèndum o aquella que generi més consens per resoldre el conflicte. "Soc una democràta, qualsevol decisió que prenguin la respectaré", ha ressaltat McDonald. Abans de reunir-se amb ella, Aragonès s'ha citat amb, la principal organització de defensa i promoció de laAragonès ha indicat que en la trobada amb el Sinn Féin s'hi ha tractat el 25è aniversari dels acords de pau de Divendres Sant i la "importància que cal donar al diàleg i a la negociació". "Ens reafirmem en la convicció de resoldre el conflicte amb el diàleg i la negociació. Per acabar amb la repressió i donar resposta al conflicte de fons, motivat per lade donar resposta a la voluntat majoritària del poble de Catalunya, que és decidir el seu futur", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha recalcat que l'acord de claredat es basa en "principis democràtics". Per ara, es desconeixen els termes concrets de la proposta.Aquesta qüestió va planar sobre la reunió que va mantenir aquest dijous -avançada per La Vanguardia- amb el ministre de la Presidència,. Abans de reunir-se amb McDonald, Aragonès ha atès els mitjans de comunicació per clarificar que no consentirà "passos enrere" en el diàleg amb l'Estat perquè el conflicte encara està obert. Aquest posicionament contrasta amb el de la Moncloa, que assenyala que la negociació amb Catalunya ja està tancada des del moment en què es va acordar la reforma del codi penal. "Totes les parts han de complir", ha indicat el president, referint-se de manera implícita als escrits d'acusació decontrapels preparatius del referèndum de l'1-O.En aquest viatge oficial a Irlanda, ha recordat Aragonès, la consellera d'Acció Exterior,, ha anunciat que el Govern posarà en marxa una figura anomenada "enviat territorial" dins de les delegacions per tenir més representació. En el cas d'Irlanda, aquest enviat estarà establert a Dublín i dependrà de la delegació de l'executiu a Londres. La nova figura ja estava inclosa en els plans dequan era consellera d'Acció Exterior. Serret també va indicar que, amb el pas dels anys, es plantegen una oficina específica a Dublín.

