Laha presentat aquest divendres el seu escrit d'acusació per al judici contra l'operació Kitchen d'espionatge a l'extresorer del PPa través deli de la policia patriòtica. El ministeri públic demana fins a 15 anys de presó i 33 anys d'inhabilitació per a l'exministre, de l'Interior,, l'exsecretari d'estat de seguretat,, i l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacionalpels delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. Qui s'enfronta a una pena més alta de presó és el comissari, amb 19 anys, 33 d'inhabilitació absoluta i 9 d'inhabilitació especial pels delictes d'encobriment, malversació, delictes contra la intimitat i suborn.La coneguda com a operació Kitchen va ser unper espiar Luis Bárcenas i aconseguir robar-li documents incriminatoris contra dirigents del PP en el marc de la. Segons l'Audiència Nacional, que ha pilotat la investigació, va ser impulsat des del Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz i coordinat pel seu número 2, Francisco Martínez. En la trama hi va participar la policia patriòtica, liderada per Eugenio Pino, José Manuel Villarejo i altres comissaris i inspectors.En aquest sentit, Anticorrupció demana 15 anys de presó i 48 d'inhabilitació absoluta per al comissari; 12 anys i mig de presó i 28 d'inhabilitació per al comissari; i 2 anys i mig de presó i 9 d'inhabilitació per al comissari. La trama d'espionatge va comptar amb la participació important de, que era el xòfer de Bárcenas, i per això la Fiscalia li demana 12 anys de presó i 13 d'inhabilitació, i que se l'expulsi del Cos Nacional de Policia. Els fiscals César de Rivas Verdes-Montenegro i Miguel Serrano els consideren culpables dels delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor